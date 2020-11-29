Указ главы Республики Бурятия от 27 ноября 2020 года № 251 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 №238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250):

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта 2020 года по 31 января 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Лицам в возрасте 65 лет и старше в период с 15 июня 2020 года по 31 января 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Для работающих лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, считать периодами самоизоляции с 15 июня по 21 июня 2020 г. (7 календарных дней), с 22 июня по 30 июня 2020 г. (9 календарных дней), с 1 июля по 12 июля 2020 г. (12 календарных дней), с 13 июля по 23 июля 2020 г. (11 календарных дней), с 24 июля по 31 июля 2020 г. (8 календарных дней), с 1 августа по 9 августа 2020 г. (9 календарных дней), с 10 августа по 20 августа 2020 г. (11 календарных дней), с 21 августа по 31 августа 2020 г. (И календарных дней), с 1 сентября по 10 сентября (10 календарных дней), с 11 сентября по 20 сентября 2020 г. (10 календарных дней), с 21 сентября по 30 сентября 2020 г. (10 календарных дней), с 1 октября по 11 октября 2020 г. (И календарных дней), с 12 октября по 22 октября 2020 г. (11 календарных дней), с 23 октября по 31 октября 2020 г. (9 календарных дней), с 1 ноября по 8 ноября 2020 г. (8 календарных дней), с 9 ноября по 19 ноября 2020 г. (11 календарных дней), с 20 ноября по 30 ноября 2020 г. (11 календарных дней), с 1 декабря по 10 декабря 2020 г. (10 календарных дней), с 11 декабря по 21 декабря 2020 г. (11 календарных дней), с 22 декабря по 30 декабря 2020 г. (9 календарных дней), с 31 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. (12 календарных дней), с 12 января по 21 января 2021 г. (10 календарных дней), с 22 января по 31 января 2021 г. (10 календарных дней).

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является целесообразным по решению работодателя по соглашению с работником, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее -Штаб).".

1.2. Пункт 4.7 признать утратившим силу.

1.3. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия, а также на проведение театрализованных представлений, организованных на открытом воздухе, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) и соблюдением социального дистанцирования.".

1.4. Пункты 7, 7.1 - 7.4 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить:

7.1. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.

Возобновить с 1 декабря 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, при условии:

окончания работы, оказания услуг не позже 22 часов, а для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, не позже окончания работы торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов;

рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей), а для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);

представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия";

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.

7.2. С 29 марта 2020 года по 31 января 2021 года включительно работу детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов представить в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 м);

контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объектам розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами представить в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить регулирование численности покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м, в том числе путем разделения потоков граждан, исключающее скопление у касс, в помещениях торгового зала, перед входом (выходом) в торговый зал, в холлах, коридорах, лифтах и в иных местах общего пользования объектов розничной торговли.

Возобновить с 30 ноября 2020 года работу кинотеатров при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 30 % от единовременной пропускной способности объекта, реализации и контроля кинобилетов бесконтактным способом, а также представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу и одобрения заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Возобновить с 30 ноября 2020 года работу компьютерных клубов при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, а также представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу и одобрения заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия".

7.3. С 29 марта 2020 года по 30 ноября 2020 года включительно работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а с 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно работу салонов красоты, бань, саун.

Возобновить с 1 декабря 2020 года работу салонов красоты при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Возобновить с 1 декабря 2020 года работу бань, саун, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

7.4. С 29 марта 2020 года по 31 января 2021 года включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, организовать работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет -портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 1 декабря 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Образовательным организациям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, с численностью обучающихся свыше 1000 человек организовать перевод 30 % обучающихся на дистанционное обучение в соответствии с графиками, утверждаемыми образовательными организациями.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенным в г. Улан-Удэ, с. Кырен, с. Аршан Тункинского района, с. Хоринск Хоринского района, с. Кижинга Кижингинского района, г. Гусиноозерск Селенгинского района, г. Северобайкальск, п. Нижне-ангарск, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района, п. Таксимо Муйско-го района, г. Кяхта Кяхтинского района, с. Верхний Саянтуй, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, п. Заиграево, п. Онохой, с. Новая Брянь, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Кабанск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, п. Выдрино Кабанского района, Иволгинском районе, Курумкан-ском районе, установить с 16 ноября по 28 ноября 2020 года включительно каникулы для обучающихся 1-х классов с последующим изменением сроков окончания учебного года.

Профессиональным образовательным организациям, реализующим основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организовать работу в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представление в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), индивидуальные и групповые занятия в помещениях по предварительной записи с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м между посетителями, занятия в плавательных бассейнах спортивного назначения - из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды дорожки бассейна при соблюдении противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 5 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 30 ноября 2020 года творческим коллективам различных организационно-правовых форм проведение групповых занятий и индивидуальных занятий при условии организации учебного и рабочего процессов с учетом площади учебных помещений и других аудиторий, общей площади зданий, с соблюдением социального дистанцирования между обучающимися, участниками творческих коллективов не менее 1,5 м и санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представлением в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 5 октября 2020 года до особого распоряжения проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в образовательных организациях по программам дополнительного образования.

Возобновить с 30 августа 2020 года деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Возобновить работу открытых термальных бассейнов с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта, с соблюдением социального дистанцирования, с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, а также при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.6. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта 2020 года по 31 января 2021 года включительно руководствоваться положениями пунктов 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 10.13, 10.14 настоящего указа.".

1.7. Абзац первый пункта 10.14 изложить в следующей редакции:

"10.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, актуализировать на интернет-портале "Работающая Бурятия" сведения о 30 % работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы на период с 5 октября 2020 года по 31 января 2021 года (за исключением работников, функции которых невозможно выполнять дистанционно), о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.".

1.8. Дополнить пунктом 10.18 следующего содержания:

"10.18. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше в период с 30 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

Действие настоящего пункта может не распространяться на работников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является целесообразным по решению работодателя по соглашению с работником, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Штаба.".

1.9. Пункты 13.1-13.2 изложить в следующей редакции:

"13.1. С учетом эпидемиологической ситуации в Республике Бурятия вносить предложения Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия, в органы местного самоуправления в Республике Бурятия о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина).

13.2. При получении экстренных извещений о регистрации случаев заболевания COVID-19 организовать комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.".

1.10. Пункт 13.3 признать утратившим силу.

1.11. Пункт 13.4 изложить в следующей редакции:

"13.4. Обеспечить проведение оперативного анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Бурятия с внесением предложений в исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия о проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации по заболеваемости COVID-19.".

1.12. Пункты 13.5, 13.6 признать утратившими силу.

1.13. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Возобновить с 1 июня 2020 г. деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия в части проведения мероприятий по подготовке к приему и размещению детей, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Санаторно-курортные организации (санатории), являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и периодичность его проведения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Разрешить физическим лицам оказывать услуги по сдаче в аренду жилья туристам при условии строгого соблюдения масочного и дезинфекционного режимов, социального дистанцирования, а также при условии представления в электронном виде сведений по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия.

Возобновить деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей с ограниченными возможностями в части проведения мероприятий по приему и размещению детей при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.14. Пункт 23.1 признать утратившим силу.

1.15. Пункт 25.2 изложить в следующей редакции:

"25.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществление государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на срок 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 31 января 2021 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия или государственного учреждения Республики Бурятия.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







