ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ

Столичный ЦСКА потерпел первое поражение в матче чемпионата России с конца сентября. В игре 16-го тура армейцы уступили на выезде "Рубину" со счетом 0:1.

После назначения главным тренером "Рубина" Леонид Слуцкий уже трижды противостоял "красно-синим". Впервые это случилось в концовке прошлого сезона, когда ЦСКА все еще претендовал на попадание в Лигу чемпионов. Казанская команда вырвала вничью (1:1) и помешала, таким образом, армейцам добиться своей цели. Во второй раз "Рубин" обыграл москвичей, причем на выезде - 2:1.

Теперь же Слуцкий не позволил бывшему клубу вновь выйти в единоличные лидеры первенства. Единственный мяч в начале второй половины забил Джордже Деспотович. Проиграв в Казани, ЦСКА с 32 очками делит первое место с "Зенитом". Сегодня обогнать эти две команды может "Спартак": для этого "красно-белым" необходимо побеждать дома волгоградский "Ротор".

Что касается "Рубина", то казанцы поднялись на девятое место (24 очка). Столько же очков набрал "Сочи", но южане находятся выше по дополнительным показателям.