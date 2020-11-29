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29.11.2020 18:54
Рубрика: Спорт

ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян

Столичный ЦСКА потерпел первое поражение в матче чемпионата России с конца сентября. В игре 16-го тура армейцы уступили на выезде "Рубину" со счетом 0:1.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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После назначения главным тренером "Рубина" Леонид Слуцкий уже трижды противостоял "красно-синим". Впервые это случилось в концовке прошлого сезона, когда ЦСКА все еще претендовал на попадание в Лигу чемпионов. Казанская команда вырвала вничью (1:1) и помешала, таким образом, армейцам добиться своей цели. Во второй раз "Рубин" обыграл москвичей, причем на выезде - 2:1.

Теперь же Слуцкий не позволил бывшему клубу вновь выйти в единоличные лидеры первенства. Единственный мяч в начале второй половины забил Джордже Деспотович. Проиграв в Казани, ЦСКА с 32 очками делит первое место с "Зенитом". Сегодня обогнать эти две команды может "Спартак": для этого "красно-белым" необходимо побеждать дома волгоградский "Ротор".

Что касается "Рубина", то казанцы поднялись на девятое место (24 очка). Столько же очков набрал "Сочи", но южане находятся выше по дополнительным показателям.

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