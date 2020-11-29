Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Днем матери

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил женщин-военнослужащих и сотрудников, матерей солдат и офицеров с замечательным праздником - Днем матери.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в своем поздравлении Виктор Золотов напомнил, что на плечах матерей России - воспитание достойных сыновей и дочерей нашего Отечества, поколений, которые будут бережно заботиться об историческом наследии страны, приумножать и защищать его богатства, строить общее надежное будущее.

Глава ведомства поблагодарил матерей военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, воспитавших мужественных и смелых людей, которые сегодня обеспечивают безопасность нашего государства.

Сегодня в войсках национальной гвардии Российской Федерации проходят службу женщины - военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники. Большое число из них - мамы, которые наравне с мужчинами ответственно выполняют свои задачи на службе, а дома заботятся о семейном очаге и воспитывают детей.

В Росгвардии - свыше 15 тысяч многодетных семей, в том числе семьи военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Особое внимание в Росгвардии уделяют вдовам и матерем погибших сослуживцев. Ежегодно им предоставляется поддержка в виде единовременных выплат, оказывается содействие при решении бытовых проблем, выделяются путевки в санатории войск национальной гвардии.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что с особым вниманием в войсках организуют встречи со вдовами и матерями военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Матерей погибших боевых товарищей росгвардейцы чествуют в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Грозном, Каспийске, Краснодаре, Твери и в ряде других городов.

Праздничные акции и флешмобы, посвященные Дню матери, проходят в десятках городов страны. В начале этой недели росгвардейцы из Пятигорска запустили масштабный флешмоб "Спасибо, мама!", в рамках которого сотрудники и военнослужащие Росгвардии поздравили своих мам на разных языках народов Северного Кавказа. Акция-флешмоб "Букет Цветов Жизни" прошла в Новосибирске, Красноярске, Омске, в Иваново. Сотрудники Росгвардии разместили в сети Интернет фотоснимки, на которых благодарят многодетных матерей и передают им букеты цветов.

В числе прекрасных мам старший сержант Светлана Жукова - ответственный исполнитель отдела кадров Управления Росгвардии по Тверской области. Мать троих детей. Начала военную службу в 1998 году на погранзаставе на острове Александры архипелага Земля Франца Иосифа. В этом же году участвовала в спасении пассажиров, пострадавших в результате крушение военно-транспортного самолета АН-24 и была награждена медалью "За спасение погибавших". Старший сын Светланы Олег пошел по стопам матери. Сейчас мать и сын - в одном строю.