Постановление правительства Хабаровского края от 27 ноября 2020 года № 502-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", изложив абзац первый пункта 24 в следующей редакции:

"24. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 05.00 часов, в том числе в:".

2. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 21 ноября 2020 г. № 484-пр "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чу-миканского муниципального района Хабаровского края", изложив подпункт 1.2 пункта 1 в следующей редакции:

"1.2. Разрешить выезд гражданам, в том числе следующим транзитными рейсами, из с. Чумикан в другие населенные пункты района только после нахождения на карантине в условиях обсерватора в течение 14 дней.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







