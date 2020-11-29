Указ главы Республики Коми от 27 ноября 2020 года № 130 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей 11:36
Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи 11:33
Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле 11:15
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью 11:13
Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез 11:06
В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19 10:53
Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии 10:49
Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства 10:28
Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт 09:23
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 09:18
Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн 07:28
Возгорание на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках потушено 07:13
Британия и Франция подписали соглашение о пресечении потока нелегалов 07:00
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19 05:15
Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 04:35
Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса 04:11
Врач назвала условие для лечения коронавируса дома 02:14
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки 01:21
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы 00:24
Подросток из США имеет 100 миллионов фанатов в интернете 28.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 27 ноября 2020 года № 130 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 27 ноября 2020 г.
Опубликован 29 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 ноября 2020 г. № 130

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. Пункт 5.41 изложить в следующей редакции:

"5.41. рассмотреть возможность перевода с 1 декабря 2020 г. не менее 30 процентов работников, а также работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации;".

2. В пункте 9.10 слова "31 декабря 2020 года" заменить словами "15 января 2021 года".

3. В пунктах 11, 16.1, 19.1 и 19.16 слова "15 декабря 2020 г." заменить словами "15 января 2021 г.".

4. Абзац пятый пункта 19.11 изложить в следующей редакции:

"С 28 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. театрам, театральным и концертным организациям обеспечить соблюдение условия заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала, с рассадкой посетителей через одно свободное место. Обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 1, 5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.".

5. В пункте 20.11:

1) в абзаце первом слова "по 9 декабря 2020 года" заменить словами "по 20 января 2021 года";

2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении которых не оформлен листок нетрудоспособности;";

3) абзац одиннадцатый после слов "по 9 декабря 2020 года включительно" дополнить словами "; с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 года включительно; с 24 декабря 2020 года по 6 января 2021 года включительно; с 7 января 2021 года по 20 января 2021 года включительно".

6. В приложении № 3 к Указу:

пункт 2 раздела IX "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания"

после слов "культурно-массовых мероприятий," дополнить словами "в том числе коллективных мероприятий, организуемых организациями (корпоративные мероприятия),".



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией