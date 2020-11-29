Указ главы Республики Коми от 27 ноября 2020 года № 130 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 ноября 2020 г. № 130

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. Пункт 5.41 изложить в следующей редакции:

"5.41. рассмотреть возможность перевода с 1 декабря 2020 г. не менее 30 процентов работников, а также работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации;".

2. В пункте 9.10 слова "31 декабря 2020 года" заменить словами "15 января 2021 года".

3. В пунктах 11, 16.1, 19.1 и 19.16 слова "15 декабря 2020 г." заменить словами "15 января 2021 г.".

4. Абзац пятый пункта 19.11 изложить в следующей редакции:

"С 28 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. театрам, театральным и концертным организациям обеспечить соблюдение условия заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала, с рассадкой посетителей через одно свободное место. Обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 1, 5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.".

5. В пункте 20.11:

1) в абзаце первом слова "по 9 декабря 2020 года" заменить словами "по 20 января 2021 года";

2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении которых не оформлен листок нетрудоспособности;";

3) абзац одиннадцатый после слов "по 9 декабря 2020 года включительно" дополнить словами "; с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 года включительно; с 24 декабря 2020 года по 6 января 2021 года включительно; с 7 января 2021 года по 20 января 2021 года включительно".

6. В приложении № 3 к Указу:

пункт 2 раздела IX "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания"

после слов "культурно-массовых мероприятий," дополнить словами "в том числе коллективных мероприятий, организуемых организациями (корпоративные мероприятия),".







