Пять фильмов ко Дню матери

Сегодня, в воскресенье, 29 ноября, отмечается День матери. Специальная подборка фильмов к этому празднику появилась в Интернете, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Интересен сам выбор - сервис собрал в своем каталоге фильмы о сильной материнской любви, о воле, которая помогает преодолеть препятствия. В подборке нет стандартных мелодрам. Судите сами. Вот эти фильмы.

"Танцующая в темноте"

Музыкальная психологическая драма Ларса фон Триера, получившая главный приз Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь". Иммигрантка из Чехословакии Сельма Жескова (в исполнении певицы Бьорк), несмотря на то, что сама стремительно теряет зрение, работает на заводе в США и копит деньги на операцию сыну, чтобы вылечить его от аналогичной болезни.

"Эрин Брокович"

Главную роль в этом биографическом фильме исполнила Джулия Робертс и получила за нее "Оскар" как лучшая актриса. История картины основана на реальных событиях, связанных с американской правозащитницей, борющейся с загрязнением грунтовых вод в Калифорнии. После развода Эрин воспитывает одна троих детей и ищет работу. Начав работать в маленькой юридической фирме, она выходит на крупную корпорацию, из-за действий которой сотни людей заболевают раком...

"Иллюзия полета"

Этот фильм о том, как во время перелета из Берлина в Нью-Йорк главная героиня, конструктор самолетных двигателей, обнаруживает, что ее дочь пропала. При этом у нее умер муж, и его тело перевозят этим же рейсом. Обыскивают весь самолет, но 6-летнюю Джулию найти не могут. Героиня начинает сама сомневаться в своей адекватности, но решает все-таки довериться себе и своему уму...

"Три билборда на границе Эббинга Миссури"

Драма получила четыре премии "Золотой глобус" и два "Оскара" - за главную женскую роль и за роль второго плана. По сюжету дочь Милдред Хейс - в этой роли Фрэнсис Макдорманд - убили несколько месяцев назад. Полиция до сих пор не нашла преступников, и героиня решается арендовать три билборда, чтобы разместить на них сообщение главе полиции Уильяму Уиллоуби...

"Джой"

Жизнеутверждающая трагикомедия с Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купером и Робертом де Ниро в главных ролях. Джой воспитывает двоих детей, живет со своей мамой, которая проводит дни за просмотром мыльных опер, и безработным бывшем мужем. Ее постоянно корят за неудачный брак, отец после очередного развода решает тоже переехать к дочери, и забот у главной героини становится все больше... Но и сама Джой не намерена мириться со своим положением: она изобретает инновационную швабру, благодаря которой каждая домохозяйка может мыть пол, не запачкав при этом руки...