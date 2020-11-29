Автомобиль сгорел под окнам жилого дома на Котельнической набережной

В центре Москвы на Котельнической набережной под окнами жилого дома сгорела иномарка. Огонь мог перекинуться на балкон дома, но этого удалось избежать. Об этом сообщили "РГ" в МЧС по Москве.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на Котельнической набережной, д. 33, к. 1. Под окнами многоэтажного жилого дома в 12.01 вспыхнула иномарка.

"Была угроза перехода огня на балкон дома, но этого удалось не допустить", - рассказали в пресс-службе. К 12.17 огонь потушили, общая площадь пожара составила 4 кв. м. Возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.