Более 13,6 тысячи женщин стали многодетными мамами в Москве в этом году

С начала года в роддомах столицы более 13,6 тысячи женщин стали многодетными мамами. Таковы данные департамента здравоохранения Москвы за 10 месяцев с начала 2020 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, в родильных домах и перинатальных центрах многодетными мамами стали 13,6 тысячи женщин. Напомним, в столице многодетной признается семья с тремя и более детьми младше 16 лет.

Антон Оленев, главный акушер-гинеколог столицы, рассказал:

- В системе московского здравоохранения есть все необходимое для оказания высококвалифицированной медицинской помощи будущим мамам и новорожденным. Столичные врачи помогают планировать беременность и принимают роды даже у женщин с хроническими заболеваниями, в наших перинатальных центрах и больницах выхаживают самых маленьких малышей весом от 500 грамм, а в роддомах города есть все необходимое для комфорта мамы и малыша. Мы поздравляем с Днем матери всех женщин, уже ставших мамами, и тех, кому это радостное событие только предстоит, и напоминаем, что мы, врачи, сделаем все, что от нас зависит, и даже больше, для вашего здоровья и здоровья ваших малышей.

В городской системе здравоохранения работает 21 акушерский стационар. Пять из них имеют статус перинатальных центров. Роддома имеют не только огромный опыт, но и свою специализацию. Какой именно стационар подходит в каждом конкретном случае, подскажет врач женской консультации.

Ранняя постановка на учет, регулярное наблюдение у врача акушера-гинеколога позволит правильно выбрать родильный дом. Например, в акушерских стационарах больниц № 29 имени Баумана и №1 имени Пирогова помогают пациенткам с сахарным диабетом. Роддом больницы имени Юдина принимает беременных с патологиями сосудов, а в Центре планирования семьи и репродукции - с болезнями крови. Полный список роддомов и их профили есть на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Также каждая мама получает при выписке набор для новорожденного, если рождение ребенка зарегистрировано в Москве. В набор входит 45 предметов: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки и многое другое. Все вещи подходят как для мальчиков, так и для девочек.

Список предметов был составлен с учетом мнения экспертов в области материнства и детства, педиатров, родителей и представителей общественных организаций. Коробка "Наше сокровище" позволяет мамам и папам сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша.

Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные меры городской поддержки: социальные выплаты и субсидии, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная парковка, другие льготы и натуральная помощь. Подробнее о том, как получить помощь для многодетной семьи, можно узнать здесь.