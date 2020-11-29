Новости

Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт 09:23
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 09:18
Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн 07:28
Возгорание на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках потушено 07:13
Британия и Франция подписали соглашение о пресечении потока нелегалов 07:00
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19 05:15
Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса 04:11
Врач назвала условие для лечения коронавируса дома 02:14
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки 01:21
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы 00:24
Подросток из США имеет 100 миллионов фанатов в интернете 28.11.2020
Загитова выступила на открытии катка на Красной площади 28.11.2020
За сутки под защитой миротворцев РФ в Карабах вернулись 2 115 беженцев 28.11.2020
В "Зените" рассказали о травме Дзюбы 28.11.2020
Хет-трик Полоза помог "Ростову" разгромить "Динамо" в матче РПЛ 28.11.2020
На Красной площади столицы открылся 15-й сезон ГУМ-катка 28.11.2020
Минобороны сообщило о 4 тысячах 160 военнослужащих с коронавирусом 28.11.2020
В РПЦ предложили создать "ООН для верующих" 28.11.2020
Мединский заявил, что фильм о генерале Котляревском выйдет на ТВ 28.11.2020
Песков назвал возможного представителя РФ на инаугурации главы США 28.11.2020
Американскую вакцину от COVID начали развозить по странам еще до регистрации 28.11.2020
Парк "Остров мечты" могут закрыть из-за ковидных нарушений 28.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 09:23
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 5 576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 447 111.

Фото: iStock
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Умер академик Владимир Фортов
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Пушков оценил последствия убийства иранского ученого
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов