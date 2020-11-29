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29.11.2020 12:38
Рубрика: Общество

Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери

Текст: Ирина Огилько

Поздравление мэр Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: пресс-служба СФ
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Мэр пожелал здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия столичным мамам. "В городе многое делается для поддержки матерей. Пока вы воспитываете детей, мы заботимся о вас", - написал мэр.

Он подчеркнул, что в Москве оказывается социальная помощь для матерей. Речь идет о единовременных и ежемесячных выплатах, различных льготах, возможности получить адресную помощь в сложной жизненной ситуации.

- В центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера" есть специальные бесплатные программы для мам, которые хотят получить дополнительное образование, освоить новую профессию, найти подработку или работу на полный день после отпуска по уходу за ребенком, - пишет Собянин.

Он также подчеркнул, что в Москве продолжается строительство детских садов, школ, поликлиник, спортивных объектов, чтобы маленьким жителям столицы было комфортно в своем городе.

Кстати, именные послания-открытки получили и мамы-москвички на свои электронные почты. На красивых голубых открытках с цветами мэр написал, что: "Быть мамой - не только радость и гордость за успехи детей, но и нелегкий каждодневный труд, большая ответственность. А для многих - еще и "вторая смена" после основного рабочего дня. Мы стараемся делать все, чтобы жизнь московских мам стала легче и удобнее". Он пожелал крепкого здоровья. Здесь же прилагается ссылка на получение услуг для родителей и детей.

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