Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери

Поздравление мэр Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр пожелал здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия столичным мамам. "В городе многое делается для поддержки матерей. Пока вы воспитываете детей, мы заботимся о вас", - написал мэр.

Он подчеркнул, что в Москве оказывается социальная помощь для матерей. Речь идет о единовременных и ежемесячных выплатах, различных льготах, возможности получить адресную помощь в сложной жизненной ситуации.

- В центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера" есть специальные бесплатные программы для мам, которые хотят получить дополнительное образование, освоить новую профессию, найти подработку или работу на полный день после отпуска по уходу за ребенком, - пишет Собянин.

Он также подчеркнул, что в Москве продолжается строительство детских садов, школ, поликлиник, спортивных объектов, чтобы маленьким жителям столицы было комфортно в своем городе.

Кстати, именные послания-открытки получили и мамы-москвички на свои электронные почты. На красивых голубых открытках с цветами мэр написал, что: "Быть мамой - не только радость и гордость за успехи детей, но и нелегкий каждодневный труд, большая ответственность. А для многих - еще и "вторая смена" после основного рабочего дня. Мы стараемся делать все, чтобы жизнь московских мам стала легче и удобнее". Он пожелал крепкого здоровья. Здесь же прилагается ссылка на получение услуг для родителей и детей.