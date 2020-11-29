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29.11.2020 10:53
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 6798 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1295 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 411 человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
За сутки в России подтверждено 26 683 случая COVID-19 в 85 регионах

11,2% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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