В тульской больнице выявлен очаг COVID-19

В городской клинической больнице № 2 Тулы зарегистрировано 30 инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевшие - сотрудники и пациенты отделения сестринского ухода больницы. У 24 COVID-19 протекает в бессимптомной форме, уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор принял противоэпидемические меры и выдал руководству ГКБ № 2 предписание о необходимости провести дополнительные санитарные мероприятия.

По состоянию на 29 ноября в Тульской области зарегистрировано 16442 инфицированных COVID-19 (суточный прирост 193 человека). 14405 человек выздоровели, 481 скончался.