Возгорание на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках потушено

В подмосковных Химках пожарные потушили возгорание, которое возникло на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов. Об этом сообщает МЧС России.

"Прибывшие на место расчеты эвакуировали 100 человек. Для этого был подготовлен пункт временного размещения в школе №4. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщение о задымлении в домах на улицах Первомайской и Маяковской поступило в 03:58, а в 5:40 пожар был локализован. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего. Пострадавших нет.