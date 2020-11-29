В Башкирии возбудили дело по факту смерти сотрудника МЧС на охоте

В Башкирии по факту несчастного случая, произошедшего в Куюргазинском районе во время охоты и ставшего причиной смерти 39-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по республике.

По данным ведомства, днем 27 ноября группа мужчин охотились на лося в лесу около деревни Красный Восток Куюргазинского района. По предварительной версии, один из охотников, 62-летний житель Куюргазинского района, заметив пробегающего лося, выстрелил в него из своего карабина, не убедившись, что рядом нет людей.

В результате одна из пуль попала в грудь другому охотнику. Мужчины положили раненого в машину и повезли в больницу. Там врачи констатировали его смерть.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии, во время охоты погиб 39-летний сотрудник уфимского МЧС.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых экспертных исследований и сейчас допрашивают подозреваемого и очевидцев. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в региональном СК.