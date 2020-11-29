В Башкирии замначальника отдела МЧС Уфы погиб во время охоты

В Куюргазинском районе во время охоты был ранен и погиб по дороге в больницу 39-летний замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе ГУ МЧС России по РБ Ренат Абдульманов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что мужчина находился в основном отпуске и отправился на охоту с друзьями около деревни Красный Восток, был в загоне. В результате несчастного случая сотрудник МЧС получил пулевое ранение в плечо. Довезти до больницы его не успели: от полученных травм он скончался по дороге.

Сейчас в обстоятельствах несчастного случая разбираются правоохранительные органы.