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29.11.2020 15:10
Рубрика: Общество

Во время съемок в горах Чечни погиб фотограф Саид Царнаев

Текст: Татьяна Павловская
Утром в воскресенье в горах Чечни на границе с Грузией нашли тело внештатного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Саид-Хусейна Царнаева.
Фото: Саид Царнаев/facebook.com Фото: Саид Царнаев/facebook.com
Фото: Саид Царнаев/facebook.com

Информацию подтвердил представитель экстренных служб региона. Как стало известно, Царнаев работал на съемках в Аргунском ущелье. Об этом сообщили на странице фотографа Мусы Садулаева в Facebook.

По словам чеченского писателя Канта Ибрагимова, который был вместе с Царнаевым на этих съемках, журналист поскользнулся и упал в пропасть. Часа два коллеги звали его в надежде, что он жив, а затем обратились к спасателям МЧС.

В поисковой операции вместе с ними участвовали полицейские и пограничники. Из-за труднодоступности местности они долгое время не могли поднять на верх найденное в одной из горных расщелин тело фотографа.

Сайд-Хусейн Царнаев являлся собственным корреспондентом РИА Новости, сотрудничал с международными, российскими и региональными СМИ. Он освещал обе чеченские кампании, работал корреспондентом и оператором на федеральных каналах, снимал разрушенную Чечню и республику во время восстановления. По словам коллег, Царнаев внес большой вклад в развитие чеченской журналистики, в сохранение истории чеченского народа и республики.

"Очень добрый, энергичный, общительный и жизнерадостный человек, его уважали и ценили", - приводит агентство "Грозный Информ" слова министра информации и печати республики Ахмеда Дудаева.

После судмедэкспертизы журналиста похоронят на кладбище в селении Чири-Юрт.

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