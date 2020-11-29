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29.11.2020 11:17
Рубрика: Общество

В Петербурге скончался поисковик Андрей Лященко

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге в возрасте 48 лет скончался известный поисковик Андрей Лященко. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Фото: Пресс-служба Военно-исторического центра СЗФО Фото: Пресс-служба Военно-исторического центра СЗФО
Фото: Пресс-служба Военно-исторического центра СЗФО

О смерти Ляшенко сообщил на своей странице в Facebook главный редактор исторического журнала "Родина" Игорь Коц.

В майском номере журнала "Родина" украинский поисковик Дмитрий Заборин рассказал о том, как Андрей Ляшенко перевозил с мест боев на Украине останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Передавали в Россию очень много. Этим много лет занимается Андрей Лященко, земляк из Луганской области. Сейчас он живет в Питере, и это его основная работа в поиске. Сначала поездом доставлял, теперь машиной. Забирает сразу у нескольких поисковых отрядов останки солдат, развозит по России, по городам и весям, в дальние дали. Оттуда везет на родину украинцев. За эти годы сложилась определенная система, пограничники и таможня привыкли к необычному грузу, относятся с пониманием..."

- Мы планировали большую беседу с Андреем Лященко в "Родине". Опоздали. Светлая память, - отметил Игорь Коц.

"Осенью он снова собирался приехать, забрать бойцов, я ждал его, чтобы с удовольствием похлопать друг друга по спине и обсудить ситуацию на фронтах. А теперь его нет, нашего Андрюхи. Ушел туда, где ждут все найденные солдаты", - сообщил на своей странице в Facebook поисковик Дмитрий Заборин.

Андрей Лященко состоял в движении "Дорога памяти". Благодаря ему стали известны судьбы десятков солдат, погибших на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. В начале года Андрей Лященко доставил в Орловскую область останки младшего лейтенанта Егурнова Акима Ивановича. Его останки были найдены в конце прошлого года близ украинского города Ковель. Среди вещей солдата украинские поисковики нашли медаль "За отвагу". Эта награда помогла установить личность погибшего, им оказался уроженец села Семенихино Ливенского района Орловской области Аким Егурнов. В 1941 году ему едва исполнилось 19 лет.

К началу войны Аким Егурнов успел окончить курсы кинооператора в Ростове и его призвали в ряды Красной армии в качестве кинооператора. Но Аким Иванович не смог безучастно снимать как на родной земле рвутся фашистские снаряды, как его товарищи идут по линии огня. Он стал разведчиком. Медаль "За отвагу" получил в декабре 1943 года, когда самолично уничтожил трех противников и занял важную высоту. Егурнов рассказал об этом близким в письме, а вскоре в родную деревню пришла похоронка из военкомата. Родные узнали, что Аким Егурнов погиб при освобождении Украины. Больше информации о нем не было.

Когда украинские поисковики установили, что погибший солдат, это и есть тот самый отважный боец Егурнов, за дело взялся Андрей Лященко. Он смог доставить останки погибшего бойца в Орловскую область и организовать захоронение бойца на его родине.

Благодаря Андрею Лященко были установлены имена десятков солдат, которых похоронили со всеми воинскими почестями на их родине.

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