В Петербурге мужчина погиб под колесами БТР

В Петербурге под колесами бронетранспортера погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, трагедия произошла 28 ноября в Красносельском районе. Здесь работники одного из индивидуальных предприятий оказывали платные услуги в военном стиле - так называемая "организация этапов военно-полевого выхода".

В результате БТР наехал на 38-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (статья 238 УК РФ).

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.