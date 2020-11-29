Путин может посетить Тюменскую область

Президент продолжит поездки по регионам и на следующей неделе. Владимир Путин отправится в Тобольск (Тюменскую область), сообщает сайт vesti.ru со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Президент займется в Тобольске вопросами нефтехимии.

Также в графике главы государства - открытие новых медцентров, построенных Минобороны, и саммит ОДКБ.

Кроме того, президент встретится с участниками конкурса "Доброволец России", а в Международный день инвалидов пообщается с представителями общественных организаций.

В планах Путина - участие в конференции по искусственному интеллекту. На финишную прямую выходит и подготовка к большой ежегодной пресс-конференции, которая пройдет 17 декабря и будет включать в себя элементы "Прямой линии", сообщил Павел Зарубин, ведущий программы "Москва. Кремль. Путин".