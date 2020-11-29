Закон Ростовской области от 27 ноября 2020 года № 397-ЗС "О внесении изменения в статью 1 Областного закона "О внесении изменения в статью 4-1 Областного закона "О прожиточном минимуме в Ростовской области"

Принят Законодательным Собранием 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в абзац второй статьи 1 Областного закона от 15 сентября 2020 года № 360-3C "О внесении изменения в статью 41 Областного закона "О прожиточном минимуме в Ростовской области" изменение, заменив цифры "8965" цифрами "9445".

Статья 2

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ростовской области В.А.Голубев







