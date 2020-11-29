Умер исполнитель роли Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз

В возрасте 85 лет умер британский актер Дэвид Проуз. Именно он сыграл легендарного злодея Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездных войн". Зрители знают актера также по ролям в фильмах "Казино рояль", "Доктор Кто", "Заводной апельсин" и другим.

О смерти актера сообщил в Twitter его агент Томас Боуингтон. Он уточнил, что Дэвид Проуз скоропостижно скончался из-за болезни, точные причины не называются.

Дэвид Чарльз Проуз родился 1 июля 1935 года в Бристоле. На счету актера более 70 ролей в фильмах и телевизионных сериалах. Чаще всего его брали на роли злодеев, так случилось и с культовым персонажем Дартом Вейдером. Кстати, не последним фактором для утверждения актера на эту роль стало его могучее телосложение - Проуз увлекался бодибилдингом и тяжелой атлетикой и даже выигрывал международные соревнования. А вот голос артиста создатели саги посчитали неустрашающим, поэтому (и еще из-за английского акцента) озвучивал персонажа другой человек.