Умер заслуженный хоккейный тренер Анатолий Антипов

Заслуженный тренер России Анатолий Антипов умер на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба "Динамо". Причины смерти не сообщаются.

Во время игровой карьеры Антипов выступил на позиции центрального нападающего. Он становился чемпионом СССР в составе "Динамо" (1990), трижды брал серебряные и бронзовые медали национального первенства, выходил вместе с "бело-голубыми" в финал Кубка СССР.

Что касается тренерской деятельности, то Антипов входил в штаб "Динамо" и вместе с клубом стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В декабре 2007 году был исполняющим обязанности главного тренера в первой команде "бело-голубых". Работал в системе клуба, возглавлял молодежную и вторую команды. В сезоне 2019/20 занимал должность тренера в тверском "Динамо", которое выступало в ВХЛ.