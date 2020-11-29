В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Британии Оливер Дауден выступил с неожиданным заявлением в адрес американской платформы Netflix, которая с 2016 года транслирует бьющий рекорды популярности сериал "Корона" о жизни Виндзоров. В разгар четвертого сезона, в котором зрители следят в том числе за перипетиями личной жизни принца Уэльского Чарльза и Дианы Спенсер, британский чиновник потребовал, чтобы каждая серия сопровождалась специальным пояснением о том, что все происходящее - художественный вымысел. Об этом Дауден заявил в интервью таблоиду The Mail on Sunday.

По его мнению, молодое поколение, не заставшее конец семидесятых - начало девяностых годов прошлого века (время действия четвертого сезона), может принять "красивый вымысел" за историческую правду. Поэтому ведомство господина Даудена собирается направить официальный запрос в офис стримингового сервиса. Не секрет, что сериал "The Crown" вызывает аллергию у членов монаршей семьи - утечки об этом не раз попадали в прессу. Якобы особенно болезненно воспринимает сценарий старший сын и прямой наследник Елизаветы Второй. Есть опасения, что из-за вольной интерпретации многих событий сценаристами его репутация может пострадать. В окружении Виндзоров называют фильм не иначе как "пропагандой".