В Лондоне на акции протеста против изоляции задержаны 155 человек

Тысячи демонстрантов вышли в центр Лондона в субботу днем на митинг против ограничительных мер во время пандемии, скандируя "свобода" и оставляя немногочисленных прохожих в полном недоумении. По словам наблюдателей, на некоторое время "самое сердце британской столицы погрузилось в хаос". Общественное недовольство режимом изоляции, введенным британским правительством, продолжает расти, поскольку ограничительные меры сокращают рабочие места, лишая средств к существованию сотни тысяч британцев.

Протестующие, многие из которых принципиально не надели маски и не соблюдали правила социального дистанцирования, размахивали плакатами с надписями "Все, что я хочу на Рождество, - это возвращение моей свободы", "Сбрось намордники для лица" и "Перестань контролировать нас". Активисты прошли маршем от Гайд-парка до Оксфорд-Серкус и Риджент-стрит, прежде чем они столкнулись с полицией в касках, которая приехала на нескольких фургонах и вышла навстречу большой толпе манифестантов, сообщает Express. Некоторые из протестующих начали бросать в полицейских бутылки и камни.

Столичная полиция сообщила, что сотни офицеров "вмешались на раннем этапе", чтобы помешать людям собираться и убедить их вернуться домой. В рамках операции полицейскими были перехвачены автобусы, везущие демонстрантов в столицу, а те, кто не повернул и не пошел домой, были либо арестованы, либо им были вынесены уведомления о фиксированных штрафах, заявили в полиции. В какой-то момент стражами порядка был выпущен слезоточивый газ. К 19 часам полицейские задержали 155 человек за множество правонарушений, включая нарушение ограничительных мер во время пандемии, нападение на полицейского и даже хранение наркотиков. Среди них был мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса.

Действия манифестантов не нашли поддержки у большинства британцев, которые раскритиковали нарушителей ограничительных мер, назвав протестующих "трусами" и охарактеризовав их действия как "абсолютно отвратительные". "У них не хватило бы смелости сделать это, если бы они не были в толпе", - написала один из пользователей Facebook. Другой пользователь охарактеризовал акцию, как "совершенно противную".

Между тем до 100 сторонников представителей правящей консервативной партии угрожают "восстать против драконовского режима" нового уровня Бориса Джонсона на следующей неделе, сообщает Daily Mail. По прогнозу экономических экспертов, решение Джонсона ввести более жесткие уровни ограничительных мер, которые распространяются на 99 процентов населения страны, будут стоить британскому бюджету гигантские 900 миллионов фунтов стерлингов в день. По данным министерства здравоохранения Британии, за последние 24 часа в стране был зарегистрирован 15 871 новый случай COVID-19, что на 20 процентов меньше, чем в прошлую субботу, и 479 человек умерли, что на 40 процентов больше, чем неделю назад.