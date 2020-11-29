Новости

Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 13:16
Британских врачей начнут прививать от коронавируса с 7 декабря 13:06
Президент РАН: Академик Фортов был блестящим ученым и человеком большого мужества 13:01
Умер исполнитель роли Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз 12:52
Умер сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз 12:46
Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери 12:38
Умер заслуженный хоккейный тренер Анатолий Антипов 12:37
Музей Победы опубликовал коллекцию писем красноармейцев своим матерям 12:31
Психологи рассказали, как создать настроение праздника во время пандемии 12:18
В Приднестровье проходит единый день голосования 12:12
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 12:06
Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном 12:00
Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей 11:36
Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи 11:33
Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле 11:15
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью 11:13
Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез 11:06
В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19 10:53
Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии 10:49
Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства 10:28
Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 12:12
Рубрика: В мире

В Приднестровье проходит единый день голосования

Текст: Марина Алешина

Сегодня жители Приднестровья выбирают депутатов в Верховный совет (парламент непризнанной республики), городские, районные и поселковые советы. Как передает "Интерфакс", на фоне пандемии голосование проходит в особых условиях.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
МИД: Позиция Санду по Приднестровью подрывает процесс урегулирования

Избирателей не пускают на участки без перчаток и масок, которые можно приспустить лишь на пару секунд, чтобы сотрудники избирательной комиссии могли сверить личность с удостоверением. Конечно же, все обязаны соблюдать метровую дистанцию. Помещения должны регулярно проветриваться, также повсеместно установлены специальные очистители воздуха.

Несмотря на пандемию, власти Приндестровья на одни сутки открыли границу с Молдавией, чтобы граждане с правого берега Днестра могли прийти на участки. Въезд в республику возможен по специальным талонам.

Голосование началось в семь утра и завершится в восемь вечера по местному времени.

В мире экс-СССР Молдавия Приднестровье

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Географический диктант пройдет на 6450 площадках
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса