В Приднестровье проходит единый день голосования

Сегодня жители Приднестровья выбирают депутатов в Верховный совет (парламент непризнанной республики), городские, районные и поселковые советы. Как передает "Интерфакс", на фоне пандемии голосование проходит в особых условиях.

Избирателей не пускают на участки без перчаток и масок, которые можно приспустить лишь на пару секунд, чтобы сотрудники избирательной комиссии могли сверить личность с удостоверением. Конечно же, все обязаны соблюдать метровую дистанцию. Помещения должны регулярно проветриваться, также повсеместно установлены специальные очистители воздуха.

Несмотря на пандемию, власти Приндестровья на одни сутки открыли границу с Молдавией, чтобы граждане с правого берега Днестра могли прийти на участки. Въезд в республику возможен по специальным талонам.

Голосование началось в семь утра и завершится в восемь вечера по местному времени.