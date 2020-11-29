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29.11.2020 20:50
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 17987 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 266 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 17987 человек.

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По сведениям на вечер 29 ноября, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 69385 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4144 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было несколькими днями ранее. 2482 пациента лежат в военных госпиталях. Сто десять человек изолированы по месту службы. Сорок шесть лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1506 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 6 человек, в состоянии средней тяжести - 14 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 11 тысячам 705 пациентам, 3 тысячи 568 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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