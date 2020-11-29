За сутки в России подтверждено 26 683 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 22,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 6798

2 Санкт-Петербург 3701

3 Московская область 1069

4 Нижегородская область 471

5 Республика Карелия 414

6 Свердловская область 381

7 Архангельская область 374

8 Красноярский край 335

9 Ростовская область 330

10 Хабаровский край 329

11 Воронежская область 324

12 Вологодская область 301

13 Пермский край 299

14 Республика Коми 289

15 Мурманская область 281

16 Иркутская область 274

17 Челябинская область 272

18 Забайкальский край 270

19 Республика Бурятия 267

20 Самарская область 251

21 Ульяновская область 251

22 Саратовская область 250

23 Волгоградская область 244

24 Омская область 244

25 Кировская область 239

26 Республика Крым 230

27 Ставропольский край 229

28 Приморский край 228

29 Алтайский край 227

30 Ханты-Мансийский автономный округ 217

31 Республика Саха (Якутия) 216

32 Ленинградская область 212

33 Тверская область 211

34 Новгородская область 201

35 Ямало-Ненецкий автономный округ 198

36 Томская область 197

37 Псковская область 195

38 Тульская область 193

39 Калининградская область 187

40 Ярославская область 186

41 Оренбургская область 185

42 Республика Хакасия 182

43 Кемеровская область 176

44 Новосибирская область 176

45 Удмуртская Республика 173

46 Краснодарский край 172

47 Белгородская область 165

48 Пензенская область 164

49 Тюменская область 161

50 Курская область 160

51 Ивановская область 157

52 Астраханская область 155

53 Амурская область 154

54 Орловская область 147

55 Брянская область 140

56 Республика Башкортостан 139

57 Владимирская область 137

58 Калужская область 137

59 Костромская область 137

60 Смоленская область 134

61 Сахалинская область 133

62 Липецкая область 128

63 Тамбовская область 125

64 Республика Чувашия 124

65 Республика Алтай 122

66 Рязанская область 118

67 Республика Дагестан 115

68 Чеченская Республика 107

69 Курганская область 106

70 Республика Тыва 97

71 Республика Калмыкия 95

72 Кабардино-Балкарская Республика 93

73 Республика Адыгея 92

74 Республика Мордовия 90

75 Карачаево-Черкесская Республика 89

76 Республика Татарстан 87

77 Республика Северная Осетия-Алания 79

78 Камчатский край 78

79 Республика Ингушетия 76

80 Севастополь 63

81 Республика Марий Эл 51

82 Магаданская область 46

83 Еврейская автономная область 27

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 269 316 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,5%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 459 летальных случаев: Воронежская область 14 Ивановская область 3 Костромская область 1 Курская область 3 Липецкая область 3 Московская область 20 Орловская область 2 Смоленская область 1 Тверская область 3 Тульская область 3 Москва 72 Республика Карелия 1 Архангельская область 3 Вологодская область 9 Калининградская область 1 Ленинградская область 5 Мурманская область 4 Санкт-Петербург 62 Республика Адыгея 2 Республика Крым 6 Краснодарский край 6 Астраханская область 4 Волгоградская область 5 Ростовская область 15 Севастополь 2 Республика Дагестан 6 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 3 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 6 Республика Башкортостан 1 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 1 Удмуртская Республика 4 Республика Чувашия 4 Пермский край 18 Кировская область 1 Нижегородская область 14 Оренбургская область 10 Пензенская область 3 Самарская область 4 Саратовская область 5 Ульяновская область 8 Свердловская область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Челябинская область 8 Республика Хакасия 8 Алтайский край 10 Красноярский край 25 Иркутская область 12 Кемеровская область 4 Новосибирская область 6 Омская область 10 Томская область 3 Республика Бурятия 8 Республика Саха (Якутия) 3 Забайкальский край 4 Приморский край 1 За весь период по России умерло 39 527 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 987 человек: Белгородская область 29 Брянская область 265 Владимирская область 221 Воронежская область 289 Ивановская область 19 Калужская область 277 Костромская область 92 Курская область 244 Липецкая область 130 Московская область 635 Орловская область 219 Рязанская область 225 Смоленская область 97 Тамбовская область 32 Тверская область 319 Тульская область 149 Ярославская область 92 Москва 5576 Республика Карелия 264 Республика Коми 362 Архангельская область 495 Ненецкий автономный округ 4 Вологодская область 179 Калининградская область 160 Ленинградская область 286 Мурманская область 242 Новгородская область 46 Псковская область 67 Санкт-Петербург 1835 Республика Адыгея 72 Республика Калмыкия 108 Республика Крым 89 Краснодарский край 75 Астраханская область 87 Волгоградская область 223 Ростовская область 176 Севастополь 35 Республика Дагестан 116 Республика Ингушетия 37 Кабардино-Балкарская Республика 128 Карачаево-Черкесская Республика 192 Республика Северная Осетия - Алания 112 Чеченская Республика 27 Ставропольский край 127 Республика Башкортостан 26 Республика Марий Эл 28 Республика Мордовия 71 Республика Татарстан 88 Удмуртская Республика 116 Республика Чувашия 290 Пермский край 229 Кировская область 86 Нижегородская область 451 Оренбургская область 137 Пензенская область 311 Самарская область 201 Саратовская область 192 Ульяновская область 339 Курганская область 37 Свердловская область 386 Тюменская область 376 Ханты-Мансийский автономный округ 206 Ямало-Ненецкий автономный округ 115 Челябинская область 46 Республика Алтай 161 Республика Тыва 83 Республика Хакасия 217 Алтайский край 213 Красноярский край 335 Иркутская область 284 Кемеровская область 176 Новосибирская область 104 Омская область 334 Томская область 261 Республика Бурятия 207 Республика Саха (Якутия) 402 Забайкальский край 133 Камчатский край 119 Приморский край 57 Амурская область 167 Магаданская область 93 Хабаровский край 378 Сахалинская область 51 Еврейская автономная область 27 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 761 457