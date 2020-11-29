За сутки в России подтверждено 26 683 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей 11:36
Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи 11:33
Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле 11:15
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью 11:13
Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез 11:06
В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19 10:53
Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии 10:49
Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства 10:28
Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт 09:23
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 09:18
Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн 07:28
Возгорание на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках потушено 07:13
Британия и Франция подписали соглашение о пресечении потока нелегалов 07:00
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19 05:15
Вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 04:35
Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса 04:11
Врач назвала условие для лечения коронавируса дома 02:14
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки 01:21
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы 00:24
Подросток из США имеет 100 миллионов фанатов в интернете 28.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 26 683 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 22,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1 Москва 6798
  • 2 Санкт-Петербург 3701
  • 3 Московская область 1069
  • 4 Нижегородская область 471
  • 5 Республика Карелия 414
  • 6 Свердловская область 381
  • 7 Архангельская область 374
  • 8 Красноярский край 335
  • 9 Ростовская область 330
  • 10 Хабаровский край 329
  • 11 Воронежская область 324
  • 12 Вологодская область 301
  • 13 Пермский край 299
  • 14 Республика Коми 289
  • 15 Мурманская область 281
  • 16 Иркутская область 274
  • 17 Челябинская область 272
  • 18 Забайкальский край 270
  • 19 Республика Бурятия 267
  • 20 Самарская область 251
  • 21 Ульяновская область 251
  • 22 Саратовская область 250
  • 23 Волгоградская область 244
  • 24 Омская область 244
  • 25 Кировская область 239
  • 26 Республика Крым 230
  • 27 Ставропольский край 229
  • 28 Приморский край 228
  • 29 Алтайский край 227
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 217
  • 31 Республика Саха (Якутия) 216
  • 32 Ленинградская область 212
  • 33 Тверская область 211
  • 34 Новгородская область 201
  • 35 Ямало-Ненецкий автономный округ 198
  • 36 Томская область 197
  • 37 Псковская область 195
  • 38 Тульская область 193
  • 39 Калининградская область 187
  • 40 Ярославская область 186
  • 41 Оренбургская область 185
  • 42 Республика Хакасия 182
  • 43 Кемеровская область 176
  • 44 Новосибирская область 176
  • 45 Удмуртская Республика 173
  • 46 Краснодарский край 172
  • 47 Белгородская область 165
  • 48 Пензенская область 164
  • 49 Тюменская область 161
  • 50 Курская область 160
  • 51 Ивановская область 157
  • 52 Астраханская область 155
  • 53 Амурская область 154
  • 54 Орловская область 147
  • 55 Брянская область 140
  • 56 Республика Башкортостан 139
  • 57 Владимирская область 137
  • 58 Калужская область 137
  • 59 Костромская область 137
  • 60 Смоленская область 134
  • 61 Сахалинская область 133
  • 62 Липецкая область 128
  • 63 Тамбовская область 125
  • 64 Республика Чувашия 124
  • 65 Республика Алтай 122
  • 66 Рязанская область 118
  • 67 Республика Дагестан 115
  • 68 Чеченская Республика 107
  • 69 Курганская область 106
  • 70 Республика Тыва 97
  • 71 Республика Калмыкия 95
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 93
  • 73 Республика Адыгея 92
  • 74 Республика Мордовия 90
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 76 Республика Татарстан 87
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 79
  • 78 Камчатский край 78
  • 79 Республика Ингушетия 76
  • 80 Севастополь 63
  • 81 Республика Марий Эл 51
  • 82 Магаданская область 46
  • 83 Еврейская автономная область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 269 316 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий автономный округ 0,5%
  • 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
  • 3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

За последние сутки подтверждено 459 летальных случаев:

  1. Воронежская область 14
  2. Ивановская область 3
  3. Костромская область 1
  4. Курская область 3
  5. Липецкая область 3
  6. Московская область 20
  7. Орловская область 2
  8. Смоленская область 1
  9. Тверская область 3
  10. Тульская область 3
  11. Москва 72
  12. Республика Карелия 1
  13. Архангельская область 3
  14. Вологодская область 9
  15. Калининградская область 1
  16. Ленинградская область 5
  17. Мурманская область 4
  18. Санкт-Петербург 62
  19. Республика Адыгея 2
  20. Республика Крым 6
  21. Краснодарский край 6
  22. Астраханская область 4
  23. Волгоградская область 5
  24. Ростовская область 15
  25. Севастополь 2
  26. Республика Дагестан 6
  27. Республика Ингушетия 1
  28. Кабардино-Балкарская Республика 3
  29. Чеченская Республика 1
  30. Ставропольский край 6
  31. Республика Башкортостан 1
  32. Республика Марий Эл 1
  33. Республика Мордовия 1
  34. Удмуртская Республика 4
  35. Республика Чувашия 4
  36. Пермский край 18
  37. Кировская область 1
  38. Нижегородская область 14
  39. Оренбургская область 10
  40. Пензенская область 3
  41. Самарская область 4
  42. Саратовская область 5
  43. Ульяновская область 8
  44. Свердловская область 11
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  46. Челябинская область 8
  47. Республика Хакасия 8
  48. Алтайский край 10
  49. Красноярский край 25
  50. Иркутская область 12
  51. Кемеровская область 4
  52. Новосибирская область 6
  53. Омская область 10
  54. Томская область 3
  55. Республика Бурятия 8
  56. Республика Саха (Якутия) 3
  57. Забайкальский край 4
  58. Приморский край 1
За весь период по России умерло 39 527 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 987 человек:

  1. Белгородская область 29
  2. Брянская область 265
  3. Владимирская область 221
  4. Воронежская область 289
  5. Ивановская область 19
  6. Калужская область 277
  7. Костромская область 92
  8. Курская область 244
  9. Липецкая область 130
  10. Московская область 635
  11. Орловская область 219
  12. Рязанская область 225
  13. Смоленская область 97
  14. Тамбовская область 32
  15. Тверская область 319
  16. Тульская область 149
  17. Ярославская область 92
  18. Москва 5576
  19. Республика Карелия 264
  20. Республика Коми 362
  21. Архангельская область 495
  22. Ненецкий автономный округ 4
  23. Вологодская область 179
  24. Калининградская область 160
  25. Ленинградская область 286
  26. Мурманская область 242
  27. Новгородская область 46
  28. Псковская область 67
  29. Санкт-Петербург 1835
  30. Республика Адыгея 72
  31. Республика Калмыкия 108
  32. Республика Крым 89
  33. Краснодарский край 75
  34. Астраханская область 87
  35. Волгоградская область 223
  36. Ростовская область 176
  37. Севастополь 35
  38. Республика Дагестан 116
  39. Республика Ингушетия 37
  40. Кабардино-Балкарская Республика 128
  41. Карачаево-Черкесская Республика 192
  42. Республика Северная Осетия - Алания 112
  43. Чеченская Республика 27
  44. Ставропольский край 127
  45. Республика Башкортостан 26
  46. Республика Марий Эл 28
  47. Республика Мордовия 71
  48. Республика Татарстан 88
  49. Удмуртская Республика 116
  50. Республика Чувашия 290
  51. Пермский край 229
  52. Кировская область 86
  53. Нижегородская область 451
  54. Оренбургская область 137
  55. Пензенская область 311
  56. Самарская область 201
  57. Саратовская область 192
  58. Ульяновская область 339
  59. Курганская область 37
  60. Свердловская область 386
  61. Тюменская область 376
  62. Ханты-Мансийский автономный округ 206
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  64. Челябинская область 46
  65. Республика Алтай 161
  66. Республика Тыва 83
  67. Республика Хакасия 217
  68. Алтайский край 213
  69. Красноярский край 335
  70. Иркутская область 284
  71. Кемеровская область 176
  72. Новосибирская область 104
  73. Омская область 334
  74. Томская область 261
  75. Республика Бурятия 207
  76. Республика Саха (Якутия) 402
  77. Забайкальский край 133
  78. Камчатский край 119
  79. Приморский край 57
  80. Амурская область 167
  81. Магаданская область 93
  82. Хабаровский край 378
  83. Сахалинская область 51
  84. Еврейская автономная область 27
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 761 457
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Географический диктант пройдет на 6450 площадках
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов