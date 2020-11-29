За сутки в России подтверждено 26 683 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 22,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 6798
- 2 Санкт-Петербург 3701
- 3 Московская область 1069
- 4 Нижегородская область 471
- 5 Республика Карелия 414
- 6 Свердловская область 381
- 7 Архангельская область 374
- 8 Красноярский край 335
- 9 Ростовская область 330
- 10 Хабаровский край 329
- 11 Воронежская область 324
- 12 Вологодская область 301
- 13 Пермский край 299
- 14 Республика Коми 289
- 15 Мурманская область 281
- 16 Иркутская область 274
- 17 Челябинская область 272
- 18 Забайкальский край 270
- 19 Республика Бурятия 267
- 20 Самарская область 251
- 21 Ульяновская область 251
- 22 Саратовская область 250
- 23 Волгоградская область 244
- 24 Омская область 244
- 25 Кировская область 239
- 26 Республика Крым 230
- 27 Ставропольский край 229
- 28 Приморский край 228
- 29 Алтайский край 227
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 217
- 31 Республика Саха (Якутия) 216
- 32 Ленинградская область 212
- 33 Тверская область 211
- 34 Новгородская область 201
- 35 Ямало-Ненецкий автономный округ 198
- 36 Томская область 197
- 37 Псковская область 195
- 38 Тульская область 193
- 39 Калининградская область 187
- 40 Ярославская область 186
- 41 Оренбургская область 185
- 42 Республика Хакасия 182
- 43 Кемеровская область 176
- 44 Новосибирская область 176
- 45 Удмуртская Республика 173
- 46 Краснодарский край 172
- 47 Белгородская область 165
- 48 Пензенская область 164
- 49 Тюменская область 161
- 50 Курская область 160
- 51 Ивановская область 157
- 52 Астраханская область 155
- 53 Амурская область 154
- 54 Орловская область 147
- 55 Брянская область 140
- 56 Республика Башкортостан 139
- 57 Владимирская область 137
- 58 Калужская область 137
- 59 Костромская область 137
- 60 Смоленская область 134
- 61 Сахалинская область 133
- 62 Липецкая область 128
- 63 Тамбовская область 125
- 64 Республика Чувашия 124
- 65 Республика Алтай 122
- 66 Рязанская область 118
- 67 Республика Дагестан 115
- 68 Чеченская Республика 107
- 69 Курганская область 106
- 70 Республика Тыва 97
- 71 Республика Калмыкия 95
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 93
- 73 Республика Адыгея 92
- 74 Республика Мордовия 90
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 76 Республика Татарстан 87
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 79
- 78 Камчатский край 78
- 79 Республика Ингушетия 76
- 80 Севастополь 63
- 81 Республика Марий Эл 51
- 82 Магаданская область 46
- 83 Еврейская автономная область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 269 316 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,5%
- 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
- 3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 459 летальных случаев:
- Воронежская область 14
- Ивановская область 3
- Костромская область 1
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Московская область 20
- Орловская область 2
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 3
- Москва 72
- Республика Карелия 1
- Архангельская область 3
- Вологодская область 9
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 62
- Республика Адыгея 2
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 15
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 6
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 18
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 10
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 5
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Челябинская область 8
- Республика Хакасия 8
- Алтайский край 10
- Красноярский край 25
- Иркутская область 12
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 6
- Омская область 10
- Томская область 3
- Республика Бурятия 8
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 4
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 39 527 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 987 человек:
- Белгородская область 29
- Брянская область 265
- Владимирская область 221
- Воронежская область 289
- Ивановская область 19
- Калужская область 277
- Костромская область 92
- Курская область 244
- Липецкая область 130
- Московская область 635
- Орловская область 219
- Рязанская область 225
- Смоленская область 97
- Тамбовская область 32
- Тверская область 319
- Тульская область 149
- Ярославская область 92
- Москва 5576
- Республика Карелия 264
- Республика Коми 362
- Архангельская область 495
- Ненецкий автономный округ 4
- Вологодская область 179
- Калининградская область 160
- Ленинградская область 286
- Мурманская область 242
- Новгородская область 46
- Псковская область 67
- Санкт-Петербург 1835
- Республика Адыгея 72
- Республика Калмыкия 108
- Республика Крым 89
- Краснодарский край 75
- Астраханская область 87
- Волгоградская область 223
- Ростовская область 176
- Севастополь 35
- Республика Дагестан 116
- Республика Ингушетия 37
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Карачаево-Черкесская Республика 192
- Республика Северная Осетия - Алания 112
- Чеченская Республика 27
- Ставропольский край 127
- Республика Башкортостан 26
- Республика Марий Эл 28
- Республика Мордовия 71
- Республика Татарстан 88
- Удмуртская Республика 116
- Республика Чувашия 290
- Пермский край 229
- Кировская область 86
- Нижегородская область 451
- Оренбургская область 137
- Пензенская область 311
- Самарская область 201
- Саратовская область 192
- Ульяновская область 339
- Курганская область 37
- Свердловская область 386
- Тюменская область 376
- Ханты-Мансийский автономный округ 206
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Челябинская область 46
- Республика Алтай 161
- Республика Тыва 83
- Республика Хакасия 217
- Алтайский край 213
- Красноярский край 335
- Иркутская область 284
- Кемеровская область 176
- Новосибирская область 104
- Омская область 334
- Томская область 261
- Республика Бурятия 207
- Республика Саха (Якутия) 402
- Забайкальский край 133
- Камчатский край 119
- Приморский край 57
- Амурская область 167
- Магаданская область 93
- Хабаровский край 378
- Сахалинская область 51
- Еврейская автономная область 27
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 761 457