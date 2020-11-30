Адвокат сообщил о переводе актера Михаила Ефремова в колонию

Адвокат 57-летнего советского, российского актера, режиссера и шоумена Михаила Ефремова Андрей Алешкин сообщил, что 1 декабря заслуженного артиста России переведут в колонию после карантина.

Как напоминает ТАСС, Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Той же, где ранее содержались футболисты Мамаев и Кокорин.

Карантин актера продолжался двадцать дней - в целях соблюдения мер безопасности из-за коронавирусной инфекции.

"Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести", - уточни юрист в комментарии агентству.

Михаил Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября - в день своего 57-летия.

8 сентября артист был приговорен к восьми годам заключения за ДТП, в результате которого погиб человек. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии общего режима.