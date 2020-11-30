Алексей Франдетти в дебютном фильме расскажет историю женщины через танец

Алексей Франдетти - режиссер, обладатель трех "Золотых масок", снимет свой дебютный полный метр. Об этом он и члены съемочной группы картины рассказали на защите проектов в Министерстве культуры. "Она танцует" - так будет называться фильм - "История женщины, рассказанная через танец". Франдетти сделал "отсыл", представляя проект, на спектакль "Стиляги" в Театре Наций. Референс фильма - картина "Бал" Этторе Сколы. В главной роли - Екатерина Вилкова. Три дня фильм будет сниматься в Берлине - по задумке создателей. Продюсеры - Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Павел Одынин, Картине Штетер. Автор сценария Григорий Каковкин. Худрук Валерий Ахадов.

Согласно синопсису, фильм "Она танцует" состоит из четырех новелл, каждая из которых повествует об истории любви главной героини на протяжении ее жизни. "Истории эти происходят в разные музыкальные и танцевальные эпохи и раскрываются не только в рамках сюжета, но и каждая через свой собственный танец, который существует как в реалистическом пространстве повествования, так и в условном пространстве фантазий героини" - пишут авторы, представляя будущий фильм.

По жанру фильм - мелодрама. Его основной посыл в том, что простая хрупкая девушка оказывается сильнее и мужественнее многих окружающих ее мужчин.