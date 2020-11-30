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Рубрика: Культура

Алексей Франдетти в дебютном фильме расскажет историю женщины через танец

Текст: Сусанна Альперина

Алексей Франдетти - режиссер, обладатель трех "Золотых масок", снимет свой дебютный полный метр. Об этом он и члены съемочной группы картины рассказали на защите проектов в Министерстве культуры. "Она танцует" - так будет называться фильм - "История женщины, рассказанная через танец". Франдетти сделал "отсыл", представляя проект, на спектакль "Стиляги" в Театре Наций. Референс фильма - картина "Бал" Этторе Сколы. В главной роли - Екатерина Вилкова. Три дня фильм будет сниматься в Берлине - по задумке создателей. Продюсеры - Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Павел Одынин, Картине Штетер. Автор сценария Григорий Каковкин. Худрук Валерий Ахадов.

Фото: mirnov.ru
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Согласно синопсису, фильм "Она танцует" состоит из четырех новелл, каждая из которых повествует об истории любви главной героини на протяжении ее жизни. "Истории эти происходят в разные музыкальные и танцевальные эпохи и раскрываются не только в рамках сюжета, но и каждая через свой собственный танец, который существует как в реалистическом пространстве повествования, так и в условном пространстве фантазий героини" - пишут авторы, представляя будущий фильм.

По жанру фильм - мелодрама. Его основной посыл в том, что простая хрупкая девушка оказывается сильнее и мужественнее многих окружающих ее мужчин.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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