Аттестацию по транспортной безопасности предложили заменить инструктажем

Как указывают в Минтрансе, подготовка персонала автомобильного ‎и городского наземного электрического транспорта, машиниста и помощника машиниста, а также экипажей внутреннего водного и морского транспорта по вопросам обеспечения транспортной безопасности является избыточной. Вместо этого транспортные компании смогут назначить сотрудника, ответственного за обеспечение транспортной безопасности, который пройдет подготовку и аттестацию. Затем он будет инструктировать экипажи. Этого будет достаточно, чтобы водители автобусов, машинисты локомотивов, экипажи судов овладели минимальными навыками в вопросах обеспечения транспортной безопасности.

В частности, они смогут проинформировать об угрозе акта незаконного вмешательства при выполнении перевозки. Для предупреждения угрозы экипажи будут проверять исправность технических средств обеспечения транспортной безопасности, в том числе связи и оповещения, проводить осмотр транспортного средства при выходе на маршрут и после прибытия на конечный остановочный пункт, чтобы выявить подозрительные или оставленные предметы. Также они смогут исключить свободный доступ посторонних лиц ‎на транспортное средство во время его стоянки, выявлять с использованием систем видеонаблюдения подозрительных лиц с признаками подготовки к совершению теракта, а также эвакуировать пассажиров в необходимых случаях.

Кроме того, Минтранс предлагает передать функции по защите объектов от противоправных посягательств и обеспечению пропускного режима от подразделений ведомственной охраны Минтранса подразделениям транспортной безопасности. Это "позволит исключить двойные затраты субъектов транспортной инфраструктуры, финансирование которых, в том числе, осуществляется из бюджетной системы Российской Федерации", - отметили в министерстве.

Затраты на выполнение требований транспортной безопасности имеют особое значение для региональных аэропортов, поясняет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Расходы по этим статьям весьма велики и сопоставимы с субсидированием регионами региональных авиаперелетов. Зачастую складывается ситуация, когда расходы на обеспечение транспортной безопасности сопоставимы с масштабом поддержки перевозок на местных воздушных линиях региональными властями", - говорит он. То есть завышенные требования по транспортной безопасности могут сводить на нет усилия регионов по увеличению авиационных перевозок.

На безопасность такой подход скорее всего не повлияет. Инициатива действительно может привести к сокращению финансовой нагрузки, но гарантий этого нет, заметил эксперт.