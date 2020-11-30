Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в ШОС

На правах ответственного и активного участника ШОС Беларусь готова подключаться ко всем проектам Шанхайской организации сотрудничества. Более того, она поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в этой авторитетной международной организации.

С таким заявлением выступил 30 ноября премьер-министр РБ Роман Головченко на заседании Совета глав правительств ШОС, которое состоялось в формате видеоконференции, передает БЕЛТА.

Даже в непростых условиях современности, подчеркнул он, необходимо с оптимизмом смотреть в будущее и принимать действенные меры по расширению сотрудничества в рамках совершенствования участия в организации. "Мы поддерживаем работу стран-членов над новой редакцией положения о статусе наблюдателя при ШОС, которая позволит расширить полномочия и уровень вовлеченности в программы и процессы организации стран-наблюдателей и партнеров по диалогу", - пояснил премьер позицию официального Минска.

Конкретизируя свое предложение, Головченко дал понять, что республика готова делиться с ШОС опытом по широкому спектру вопросов, включая использование современных навигационных систем прослеживаемости товаров и грузов, совершенствование IT-сферы, борьбу с вирусами.

Глава белорусского кабинета министров отметил важность сохранения и в непростых эпидемиологических условиях гуманитарных связей. Напомнив, что в прошлом году секретариат организации презентовал проект "8 чудес ШОС", он предложил распространить его на наблюдателей и партнеров по диалогу. По оценке Головченко, "это будет способствовать повышению туристического потенциала государств ШОС".

Кроме того, премьер пригласил страны ШОС на специализированный форум, посвященный медицине, который планируют провести в наступающем году на площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".