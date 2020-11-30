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30.11.2020 10:32
Рубрика: Экономика

Большую часть льготных займов ФРП получили фармпроекты

Текст: Светлана Ментюкова

Большинство займов, выданных Фондом развития промышленности (ФРП) в 2020 году, достались проектам медицинской и биофармацевтической отраслей, при этом основную часть кредитов получили малые и средние предприятия, подсчитали в фонде для "РГ".

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"Статистика по проектам предприятий МСП вполне коррелирует с общей статистикой фонда. В отраслях медбиофармы, машиностроения и металлообработки и металлургии ФРП профинансировал более 450 проектов, при этом только в одной отрасли медбиофармы ФРП предоставил льготные займы 178 предприятиям на общую сумму 37,1 млрд рублей", - рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы по ставке 1, 3 и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 750 млн рублей для реализации проектов промышленных предприятий. Почти 50% профинансированных фондом 730 проектов используют наилучшие доступные технологии (НДТ). "Основной клиент ФРП - средний бизнес, который обладает оптимальным балансом, необходимым для успешного создания новых производств или модернизации, готов к новшествам, достаточно мобилен, но в отличие от стартапа имеет реальный бизнес-опыт и производственные активы", - отметил Роман Петруца.

На льготные кредиты могут рассчитывать и микропредприятия. Так, в 2020 году челябинское предприятие запустило производство дентальных компонентов для зубных имплантатов. После выхода на полную мощность ежегодно будет выпускаться около 50 тысяч компонентов в год. Сегодня более 80% российского рынка ортопедических компонентов занимают зарубежные производители, в частности из Южной Кореи, Евросоюза и США. Общий бюджет проекта челябинской компании составил 97 млн рублей, из которых фонд выделил 59 млн рублей.

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