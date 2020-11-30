Закон Брянской области от 30 ноября 2020 года № 99-З "О внесении изменения в статью 2 Закона Брянской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2021 год"

Принят Брянской областной Думой 26 ноября 2020 года
Статья 1.
Внести в статью 2 Закона Брянской области от 28 сентября 2020 года № 70-3 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2021 год" изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 2.
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2021 год в размере 9860 рублей.".
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Брянской области А.В.Богомаз
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