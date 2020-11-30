Как в России пройдет марафон "Мы вместе"

Волонтерство - неотъемлемая часть современной жизни, по всей стране в него вовлечено более трех миллионов 200 тысяч человек. Только на всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России - 2020" было подано 53 тысячи 219 проектов, а это в два раза больше, чем годом ранее, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Итоги конкурса будут подведены 4-5 декабря (5-го во всем мире отмечают День волонтера) во время грандиозного 32-часового онлайн марафона на портале dobro.ru, где расскажут необычные истории волонтеров, своим опытом поделятся такие мэтры добровольчества, как Нюта Федермессер ("Вера") и Григорий Сергеев ("Лиза Алерт"), выступят представители правительства, принимавшие активное участие в волонтерском движении и будут объявлены победители-2020.

А в 11 утра 4 декабря во всех школах России пройдет акция "Добрый урок".

В финал конкурса вышло 210 добровольческих дел. Среди них - проект 15-летней девушки из Екатеринбурга, которая вместе со своей командой занимается вопросами сортировки и переработки вторсырья. В республике Башкортостан развивают поисковое движение: разыскивают останки не погребенных в годы войны павших воинов и увековечивают их имена. Ребята из Иванова создают открытки с изображением животных из приютов. Это своеобразная реклама бездомных "шариков" и "мурок": на обратная стороне - история претендента "в добрые руки". А волонтеры из Нижнего Новгорода помогают пожилым людям и малообеспеченным семьям…

По словам Комиссарова, в год пандемии на конкурс проступило почти полторы тысячи проектов, которые были посвящены борьбе с коронавирусом.

Общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, 90 миллионов рублей.

Государство планирует поддержать своих волонтеров и юридически. Только что в первом чтении Госдумой был принят, как выразился руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, ключевой законопроект о молодежной политике в РФ. "У нас такого закона не было более 25 лет, в него не могла не войти статья, связанная с поддержкой молодежного добровольчества", - сообщил он.

Чтобы узнать о всех грантах и другой материальной поддержке волонтерства в рамках нацпроектов, можно использовать сервис "Добро-навигатор". "Это сервис по активной поддержке и НКО, и волонтерских движений. Навигатор объединяет в себе все меры поддержки: федерального уровня, регионального, муниципального. Он предоставляет удобный инструмент, направляя людей туда, где можно получить помощь по их профилю. Это очень упрощает поиск", - пояснила генеральный директор автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" София Малявина.