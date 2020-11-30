Закон Камчатского края от 26 ноября 2020 года № 521 "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 24 ноября 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 275 657,6 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года);

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 78 072 251,76429 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 78 072 251,76429 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) краевого бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда Правительства Камчатского края в сумме 50 000,00000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 295 841,1 млн рублей и 319 322,3 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год в сумме 71 000 539,05200 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 76 244 223,73700 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2022 год в сумме 70 700 539,05200 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 568 365,20000 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 75 944 223,73700 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 166 393,90000 тыс. рублей;

3) профицит краевого бюджета на 2022 год в сумме 300 000,00000 тыс. рублей и профицит краевого бюджета на 2023 год в сумме 300 000,00000 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда Правительства Камчатского края на 2022 год в сумме 50 000,00000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 50 000,00000 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 6 264 461,70000 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 6 412 291,00000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 627 452,10000 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 51 к настоящему Закону.

5. В соответствии с Законом Камчатского края от 09.09.2011 № 628 "О дорожном фонде Камчатского края" утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камчатского края на 2021 год в размере 2 325 754,16900 тыс. рублей, на 2022 год и на 2023 год в размерах соответственно 2 784 381,60700 тыс. рублей и 2 801 081,60700 тыс. рублей.

Статья 2

1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в краевой бюджет, закрепить основные доходные источники краевого бюджета за главными администраторами доходов краевого бюджета, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в краевой бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники финансирования дефицита краевого бюджета за главными администраторами источников финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Установить, что в краевой бюджет в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов подлежат зачислению:

1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, настоящим Законом;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

4. Учесть в краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поступление доходов краевого бюджета согласно приложениям 4 и 41 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Установить, что часть прибыли государственных унитарных предприятий Камчатского края (без учета субсидий, полученных из краевого бюджета на поддержку сельского хозяйства), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитывается в доходах краевого бюджета и подлежит перечислению в краевой бюджет по итогам работы указанных предприятий за отчетный финансовый год в размере 25 процентов.

2. Установить, что исчисление суммы прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет в соответствии с установленным размером, осуществляется государственными унитарными предприятиями Камчатского края самостоятельно.

3. Установить, что перечисление в краевой бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Камчатского края, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за отчетный финансовый год производится ими не позднее 15 мая текущего финансового года.

Статья 5

Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 61 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

4) ведомственную структуру расходов в части краевых инвестиционных мероприятий:

а) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 91 к настоящему Закону;

5) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 101 к настоящему Закону;

6) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 111 к настоящему Закону;

7) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций бюджетам поселений, предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 121 к настоящему Закону;

8) распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 131 к настоящему Закону;

9) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

10) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 151 к настоящему Закону;

11) распределение субсидий бюджетам поселений, предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 161 к настоящему Закону;

12) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 171 к настоящему Закону;

13) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, предоставляемых из краевого бюджета, на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

14) программу государственных внутренних заимствований Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

15) программу государственных внешних заимствований Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону;

16) программу государственных гарантий Камчатского края в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

17) распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону;

18) распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Правительство Камчатского края вправе осуществлять государственные внутренние заимствования в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону, государственные внешние заимствования в соответствии с Программой государственных внешних заимствований Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2022 года в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в валюте Российской Федерации в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел государственного внешнего долга Камчатского края на 1 января 2022 года в сумме 76 938,72284 тыс. долларов США, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в иностранной валюте в размере 0,0 тыс. долларов США.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2023 года в сумме 700 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в валюте Российской Федерации в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел государственного внешнего долга Камчатского края на 1 января 2023 года в сумме 72 067,60240 тыс. долларов США, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в иностранной валюте в размере 0,0 тыс. долларов США.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2024 года в сумме 400 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в валюте Российской Федерации в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел государственного внешнего долга Камчатского края на 1 января 2024 года в сумме 66 447,07882 тыс. долларов США, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в иностранной валюте в размере 0,0 тыс. долларов США.

Статья 7

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, на 2021 год в сумме 21 766 664,66193 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20 401 473,96519 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 18 930 995,72740 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов) на 2021 год в сумме 2 276 647,00000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 193 241,00000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 880 133,00000 тыс. рублей;

2) общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций, предоставляемых местным бюджетам, на 2021 год в сумме 843 268,524000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 381 321,48400 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 274 838,00000 тыс. рублей;

3) общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, на 2021 год в сумме 5 016 432,13793 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 365 309,08119 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 659 147,32740 тыс. рублей;

4) общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам, на 2021 год в сумме 13 122 297,00000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 128 602,40000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13 116 877,40000 тыс. рублей;

5) общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, на 2021 год в сумме 508 020,00000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 333 000,00000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 8

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений в Камчатском крае в размере 833,8.

Статья 9

1. Утвердить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае уровень расчетной бюджетной обеспеченности, равный 1,330.

2. Установить значения нормативов расходных обязательств в расчете на одного потребителя и значения расчетного удельного веса каждого вида расходов, входящих в репрезентативный перечень расходов, в размерах согласно таблице:

Перечень расходов Норматив на одного городского потребителя бюджетных услуг (в рублях) Норматив на одного сельского потребителя бюджетных услуг (в рублях) Расчетный удельный вес каждого вида расходов в среднем по Камчатскому краю в общем объеме расходов, входящих в репрезентативный перечень расходов (в долях) 1. Расходы на функционирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 4978 20449 0,213 2. Расходы: - на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (муниципального, городского округа) и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (муниципального, городского округа), организацию дорожного движения, дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организацию дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; - на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения, участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района (муниципального, городского округа); - на утверждение правил благоустройства территории поселения (муниципального, городского округа), осуществление контроля за их соблюдением, организацию благоустройства территории поселения (муниципального, городского округа) в соответствии с указанными правилами, а также организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (муниципального, городского округа); - на присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального, городского округа, межселенной территории муниципального района, а также изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; - на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения 13850 5439 0,221 3. Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения (муниципального, городского округа), между поселениями в границах муниципального района 345 232 0,005 4. Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Камчатского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 153102 224049 0,527 5. Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений (муниципальных, городских округов), организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 488 2463 0,024 6. Расходы на обеспечение условий для развития на территории поселения (муниципального, городского округа) физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (муниципального, городского округа); обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 161 380 0,005 7. Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (муниципальном, городском округе), организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 641 1177 0,006

Статья 10

1. Установить в соответствии с Законами Камчатского края от 01.04.2014 № 419 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае", от 04.12.2008 № 160 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае", от 07.12.2016 № 42 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии" на 2021 - 2023 годы годовой норматив расходов на осуществление государственных полномочий в части заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалистов, осуществляющих государственные полномочия, в расчете на одного специалиста:

1) для муниципальных образований, расположенных на территории Корякского округа - 863,4 тыс. рублей;

2) для Алеутского муниципального округа - 924,4 тыс. рублей;

3) для остальных муниципальных образований в Камчатском крае - 800,7 тыс. рублей.

2. Установить в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края" на 2021 - 2023 годы норматив финансовых затрат в месяц на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края, в размере 1,687 тыс. рублей.

3. Установить в соответствии с Законом Камчатского края от 08.06.2015 № 606 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае" на 2021 - 2023 годы норматив финансовых затрат на организацию мероприятии при осуществлении деятельности по обращению с одним животным без владельца в размере 13,4313 тыс. рублей.

Статья 11

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Камчатского края утверждается распоряжениями Правительства Камчатского края.

Статья 12

Установить, что Министерство финансов Камчатского края представляет в Законодательное Собрание Камчатского края ежемесячные отчеты о кассовом исполнении краевого бюджета по форме отчетности, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 13

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам ~ производителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидий) предоставляются из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 7 к настоящему Закону, и при условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.

2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются соответствующими постановлениями Правительства Камчатского края или нормативными правовыми актами уполномоченных Правительством Камчатского края исполнительных органов государственной власти Камчатского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи).

3. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с решениями Правительства Камчатского края.

Порядок предоставления указанных субсидий, если данный порядок не определен решениями Правительства Камчатского края, предусмотренными абзацем первым настоящей части, устанавливается соответствующими постановлениями Правительства Камчатского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09,2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

4. Предоставление юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Камчатскому краю, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия.

Решения о предоставлении указанных субсидий принимаются в форме постановлений Правительства Камчатского края в определяемом им порядке.

Порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается соответствующими постановлениями Правительства Камчатского края.

Статья 14

1. Общий объем средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, определяется на основании предоставляемой по запросу Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае информации о размере денежных средств, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ в соответствующем муниципальном районе (муниципальном, городском округе) в Камчатском крае, рассчитываемом исходя из количества объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, предусмотренных в утвержденном постановлением Правительства Камчатского края перечне кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение указанных работ, и средней стоимости комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости (по видам, типам), определяемой на основании информации о ценах комплексных кадастровых работ, полученной не менее чем у трех подрядчиков, осуществляющих выполнение таких работ.

2. Распределение общего объема средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, указанных в части 2 статьи 422 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее - субсидии из федерального бюджета), между бюджетами муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае осуществляется по формуле:

2. Распределение общего объема средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, указанных в части 2 статьи 422 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее - субсидии из федерального бюджета), между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае осуществляется по формуле:

С j = Собщ х Пр j / ∑Пр j …n, где

С j - размер субсидии на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, предоставляемой бюджету j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае, тыс. рублей;

Собщ - распределяемый между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае общий объем субсидии на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, сформированный за счет средств краевого бюджета и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета;

Пр j - объем расходов j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае на выполнение комплексных кадастровых работ на территории j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае, определяемый по формуле:

Пр j ═ О x Ц, где

О - количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, включенных в утвержденный постановлением Правительства Камчатского края перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, определяемое органами местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае;

Ц - средняя стоимость комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости (по видам, типам), определяемая органами местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае на основании информации о ценах комплексных кадастровых работ, полученной не менее чем у трех подрядчиков, осуществляющих выполнение таких работ;

n - количество муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, между бюджетами которых распределяется общий объем субсидии на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ.

Статья 15

Установить, что краевые государственные бюджетные и автономные учреждения не позднее 1 апреля текущего финансового года возвращают в краевой бюджет остатки субсидий, предоставленных им из краевого бюджета в отчетном финансовом году в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), на основании отчета о выполнении государственного задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений.

Статья 16

1. В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" установить, что:

1) право на получение тепловой энергии по льготным (сниженным) тарифам на тепловую энергию, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, имеет население, проживающее на территории Камчатского края, для нужд отопления и горячего водоснабжения;

2) право на получение тепловой энергии по льготным (сниженным) тарифам на тепловую энергию в части поставки теплоносителя в виде геотермальной теплоэнергетической воды, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков с общей площадью водной поверхности более 3 000 м2.

2. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, права на получение тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения по льготным (сниженным) тарифам на тепловую энергию является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

Основанием для предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края, осуществляющим деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков с общей площадью водной поверхности более 3 000 м2, права на получение тепловой энергии по льготным (сниженным) тарифам на тепловую энергию в части поставки теплоносителя в виде геотермальной теплоэнергетической воды, является необходимость обеспечения благоприятных условий для функционирования уникальных для Камчатского края проектов.

3. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом на тепловую энергию осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона теплоснабжающим организациям из краевого бюджета.

4. В соответствии с пунктом 34 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", установить, что право на получение электрической энергии от энергоснабжающих организаций Камчатского края по льготным (сниженным) тарифам, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, имеют:

1) население, проживающее на территории Камчатского края, а также приравненные к нему категории потребителей (за исключением потребителей в нежилых помещениях в части электрической энергии, поставляемой на общедомовые нужды);

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков с общей площадью водной поверхности более 3 000 м2, а также резиденты свободного порта Владивосток, осуществляющие деятельность в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления.

5. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, а также приравненным к нему категориям потребителей (за исключением потребителей в нежилых помещениях в части электрической энергии, поставляемой на общедомовые нужды) права на получение электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам на электрическую энергию является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

Основанием для предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края, осуществляющим деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков с общей площадью водной поверхности более 3 000 м2, а также резидентам свободного порта Владивосток, осуществляющим деятельность в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, права на получение электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам на электрическую энергию является необходимость обеспечения благоприятных условий для ускоренного развития экономики и социальной сферы Камчатского края, повышения конкурентоспособности товаров и услуг камчатских производителей, функционирования уникальных для Камчатского края проектов.

6. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом на электрическую энергию осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона энергоснабжающим организациям из краевого бюджета.

7. В соответствии с частью 26 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установить, что население, проживающее на территории Камчатского края, имеет право на получение услуг по холодному водоснабжению, водоотведению по льготным (сниженным) тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

8. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, права на получение услуг по холодному водоснабжению, водоотведению по льготным (сниженным) тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

9. Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом в сфере холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, из краевого бюджета.

10. В соответствии с пунктом 12 статьи 249 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" установить, что население, проживающее на территории Камчатского края, имеет право на получение услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным (сниженным) тарифам по обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

11. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, права на получение услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным (сниженным) тарифам по обращению с твердыми коммунальными отходами является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

12. Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих предоставление услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона организациям, осуществляющим предоставление услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, из краевого бюджета.

13. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 "О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)" финансовое обеспечение (возмещение) гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) потребителям (покупателям) электрической энергии (мощности) на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляется за счет субсидий, предоставляемых им в соответствии со статьей 13 настоящего Закона из краевого бюджета в пределах средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов в краевой бюджет в соответствии с заключенным между ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" и Правительством Камчатского края соглашением (договором) о безвозмездных целевых взносах.

Статья 17

1. В соответствии со статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации из краевого бюджета для целей закупки и доставки в Камчатский край топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства, муки для обеспечения населения хлебом, хлебобулочными и иными мучными изделиями могут быть предоставлены бюджетные кредиты юридическим лицам (далее -заемщики).

2. Определить общий объем бюджетных ассигнований для предоставления на срок в пределах соответствующего финансового года бюджетных кредитов заемщикам на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, в 2021 году в сумме 1 500 000,00000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 500 000,00000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 500 000,00000 тыс. рублей.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми из краевого бюджета заемщикам, в размере одной второй ключевой ставки Банка России, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Условиями предоставления бюджетного кредита заемщикам являются:

1) предоставление заемщиком в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита (далее - обеспечение исполнения обязательств заемщика). Способами обеспечения исполнения обязательств заемщика могут быть только банковские гарантии, поручительства, государственные (муниципальные) гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого бюджетного кредита. Обеспечение исполнения обязательств заемщика должно иметь высокую степень надежности (ликвидности);

2) открытие заемщиком отдельного расчетного счета в кредитной организации на период действия договора о предоставлении бюджетного кредита из краевого бюджета для осуществления операций, связанных с расходованием средств бюджетного кредита;

3) проведение Министерством финансов Камчатского края или по его поручению уполномоченным лицом предварительной проверки финансового состояния заемщика, его гаранта или поручителя в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края.

5. Бюджетные кредиты предоставляются заемщикам, одновременно отвечающим следующим требованиям:

1) регистрация и осуществление деятельности на территории Камчатского края;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Камчатским краем, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) заемщик не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) наличие обоснованной потребности в оборотных средствах для целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;

5) финансовое состояние заемщика является удовлетворительным по результатам проведенной Министерством финансов Камчатского края или уполномоченным лицом предварительной проверки финансового состояния заемщика.

6, Бюджетные кредиты предоставляются в пределах одного финансового года.

7. Заемщик, претендующий на получение бюджетного кредита, представляет в Министерство финансов Камчатского края заявку на получение бюджетного кредита и иные документы согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Камчатского края.

8. Министерство финансов Камчатского края в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, представленных заемщиком, направляет их копии для подготовки письменных заключений о наличии (отсутствии) обоснованной потребности заемщика в оборотных средствах для целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, в:

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края, если заемщик претендует на получение бюджетного кредита для целей закупки и доставки в Камчатский край топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства;

2) Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, если заемщик претендует на получение бюджетного кредита для целей закупки и доставки в Камчатский край муки для обеспечения населения хлебом, хлебобулочными и иными мучными изделиями.

9. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, указанные в части 8 настоящей статьи, подготавливают письменные заключения о наличии (отсутствии) обоснованной потребности заемщика в оборотных средствах для целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, с учетом предоставления (непредоставления) заемщику субсидий из краевого бюджета и направляют указанные заключения в Министерство финансов Камчатского края не позднее 12 рабочих дней со дня получения из Министерства финансов Камчатского края копий документов, представленных заемщиком.

10. Министерство финансов Камчатского края по результатам проверки документов, представленных заемщиком, предварительной проверки финансового состояния заемщика, его гаранта или поручителя, исходя из письменных заключений исполнительных органов государственной власти Камчатского края, указанных в части 8 настоящей статьи, о наличии (отсутствии) обоснованной потребности заемщика в оборотных средствах для целей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, подготавливает письменное заключение о возможности (невозможности) предоставления заемщику бюджетного кредита и направляет его в Правительство Камчатского края не позднее 20 рабочих дней со дня поступления в Министерство финансов Камчатского края документов, представленных заемщиком.

В случае, если бюджетных ассигнований на соответствующие цели в краевом бюджете недостаточно для предоставления бюджетного кредита в размере, запрашиваемом заемщиком, данное обстоятельство отражается в указанном заключении.

11. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бюджетного кредита принимается Правительством Камчатского края на основании письменного заключения Министерства финансов Камчатского края о возможности (невозможности) предоставления заемщику бюджетного кредита не позднее 20 рабочих дней со дня поступления указанного заключения.

12. Подготовка письменного заключения о возможности (невозможности) предоставления заемщику бюджетного кредита и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) бюджетного кредита осуществляются в отношении каждого заемщика, претендующего на получение бюджетного кредита, в порядке очередности поступления в Министерство финансов Камчатского края документов, представленных заемщиками, с учетом наличия (остатка) бюджетных ассигнований на соответствующие цели в краевом бюджете в пределах общего объема бюджетных ассигнований, определенного частью 2 настоящей статьи.

13. В случае, если бюджетных ассигнований на соответствующие цели в краевом бюджете недостаточно для предоставления бюджетного кредита в размере, запрашиваемом заемщиком, бюджетный кредит при согласии заемщика может быть предоставлен ему в меньшем размере.

14. Основаниями для принятия Правительством Камчатского края решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов для получения бюджетного кредита и (или) наличие в представленных документах недостоверной информации;

2) несоблюдение условий предоставления бюджетного кредита, предусмотренных настоящей статьей;

3) несоответствие заемщика требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящей статьей;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на соответствующие цели в краевом бюджете;.

5) отсутствие согласия заемщика на предоставление ему бюджетного кредита в меньшем размере, чем запрашиваемый, в случае, если бюджетных ассигнований на соответствующие цели в краевом бюджете недостаточно.

15. Решение о предоставлении бюджетного кредита оформляется распоряжением Правительства Камчатского края.

На основании распоряжения Правительства Камчатского края о предоставлении бюджетного кредита не позднее 10 рабочих дней со дня его издания заключается договор о предоставлении бюджетного кредита. Министерство финансов Камчатского края представляет Камчатский край в указанном договоре, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением.

16. Обязательными условиями, включаемыми в договор о предоставлении бюджетного кредита, являются:

1) порядок и сроки возврата бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование им;

2) согласие заемщика на осуществление Министерством финансов Камчатского края и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка их предоставления;

3) ответственность заемщика за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе порядка и сроков уплаты заемщиком штрафов (пеней) за нарушение сроков возврата бюджетного кредита, установленных договором о предоставлении бюджетного кредита;

4) запрет на размещение заемщиком средств бюджетного кредита на банковских депозитах, использование средств бюджетного кредита для приобретения иностранной валюты, на передачу средств бюджетного кредита другим организациям в целях извлечения прибыли, отвлечение средств бюджетного кредита в операции краткосрочного характера.

17. В случае принятия Правительством Камчатского края решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита Министерство финансов Камчатского края информирует о данном решении заемщика в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

18. Использование бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, осуществляется по целевому назначению.

Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется Министерством финансов Камчатского края и органом государственного финансового контроля.

19. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту Министерство финансов Камчатского края или по его поручению уполномоченное лицо ведут учет основных й обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении бюджетного кредита осуществляют проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения.

20. При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств заемщика или существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение исполнения обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях приведения его в соответствие установленным требованиям.

21. При неспособности заемщика представить иное или дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в случае нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.

Статья 18

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением 7 к настоящему Закону:

1) бюджетных ассигнований в объеме 50 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края, устанавливающим порядок расходования средств резервного фонда Правительства Камчатского края;

2) бюджетных ассигнований в объеме 441 831,89700 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Иные дотации" раздела "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" классификации расходов бюджетов, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

3) бюджетных ассигнований в объеме 525 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на погашение задолженности по исполнительным листам;

4) бюджетных ассигнований в объеме 25 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад";

5) бюджетных ассигнований в объеме 203 244,20000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, для исполнения расходных обязательств Камчатского края в случае недостаточности доходов краевого бюджета для их финансового обеспечения в соответствии с Законом Камчатского края от 08.02.2012 № 3 "О Резервном фонде Камчатского края";

6) бюджетных ассигнований в объеме 332 867,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций краевыми государственными учреждениями, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Камчатского края, собственности муниципальных образований в Камчатском крае, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных автомобильных дорог, специализированных механизмов, оборудования и иного имущества, необходимых и (или) используемых для обеспечения нормального функционирования, улучшения и строительства автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Статья 19

Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных средств гражданам, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, осуществляется в размерах, не превышающих 1,5 процента (в том числе налог на добавленную стоимость) переводимых денежных средств.

Статья 20

В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что доходы краевого бюджета от добровольных взносов, пожертвований краевым государственным казенным учреждениям, поступающие в краевой бюджет, направляются на расходы, соответствующие целям, на достижение которых предоставляются добровольные взносы, пожертвования.

Статья 21

Приостановить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года действие пункта 1 части 1 статьи 10 Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 569 "Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае" в части предоставления финансовой поддержки народным дружинам, участвующим в охране общественного порядка в Камчатском крае.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов