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30.11.2020 03:27
Рубрика: В мире

Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за пандемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Канады продлили действие запрета на въезд в страну граждан других государств по 21 января включительно. Это связано с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

Фото: iStock
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Уточняется, что срок действия нынешнего запрета истекает сегодня, 30 ноября. Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан, пишет ТАСС.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии там заразились 370 тысяч человек, 12 тысяч умерли. Тестирование на наличие вируса SARS-CoV-2 прошли более 11 миллионов человек.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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