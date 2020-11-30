Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за пандемии

Власти Канады продлили действие запрета на въезд в страну граждан других государств по 21 января включительно. Это связано с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

Уточняется, что срок действия нынешнего запрета истекает сегодня, 30 ноября. Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан, пишет ТАСС.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии там заразились 370 тысяч человек, 12 тысяч умерли. Тестирование на наличие вируса SARS-CoV-2 прошли более 11 миллионов человек.