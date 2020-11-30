Комфортно, спортивно, гламурно: женская одежда на каждый день от австрийской марки Sportalm

Сегодня самой трендовой считается одежда удобная, качественная и при этом эффектная. Австрийская марка Sportalm этим требованиям полностью соответствует. Несмотря на спортивное бренда, в нем, помимо линии для активного отдыха, есть вполне трендовая fashion-коллекция. Ее основное направление - Luxury Casual Sportswear.

Если анималистические принты и яркие цвета больше заинтересуют молодежь, но благородная цветовая палитра и универсальность кроя моделей подойдут очень многим женщинам. Базовые вещи коллекции относятся к разряду тех, что называют "носибельными".

Grounded Green

В этой линии - образы во всех оттенках изумруда, игра с матовыми или глянцевыми эффектами. В силуэтах заметны противоположности: с одной стороны, мягкие струящиеся образы (объемный трикотаж), с другой - облегающий джерси, а также имитация кожи в прилегающих силуэтах.

Perfectly Imperfect

Название этой цветовой капсулы - "совершенное несовершенство" - описывает характер и настроение образа. Используется клетка, шаблон которой был специально создан вручную с помощью акцентных цветов - розового и лимонного. В коллекции есть особенные модели, для создания которых были использованы разные фактуры, например, шелковые смеси и матовый или глянцевый триацетат. На платьях, юбках и трикотаже используются два выразительных "лео-принта".

Til Dusk

Благородные краски в сочетании со спортивными элементами, такими как переливающиеся принты. Линия может быть представлена и благородно-монохромной, и быть смешанной с другими цветами. Рисунки тканей вызывают ассоциации с набросками городского ландшафта, но рядом с этим - "лео-принт" и силуэт сердца. Главные вещи направления - длинный пуховик и современный удлиненный жилет.

Wild Thing

Животный принт - сегодня must have модной индустрии. В сочетании с надписями и спортивными лентами создается выразительный, броский рисунок. Больше внимания уделяется теплым тканям - вязаному и жаккардовому трикотажу.

Каждая тема предлагает широкий ассортимент аксессуаров - шарфы и платки, шапки, ремни и сумки.