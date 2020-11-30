Кравцов: Кадры для органов опеки будут готовить в педвузах

Министерство просвещения РФ собирается начать в педагогических вузах подготовку кадров для сферы опеки и попечительства. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей​​​.

"Мы в рамках подготовки в педагогических вузах отдельное направление уже запланировали по подготовке специалистов в этом направлении", - рассказал министр. Он также сообщил, что педвузы займутся также повышением квалификации действующих сотрудников опеки и попечительства.

Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября в соответствии с недавно принятыми поправками в закон об образовании в российских школах апробируется программа воспитательной работы. Чтобы помочь классным руководителям, в Мипросвещения решили запустить эксперимент.

С января в 10 регионах стартует проект, в рамках которого в школах появятся вожатые, "которые будут организовывать воспитательный процесс в помощь классным руководителям и учителям", рассказал Кравцов. "Я тоже обращаюсь к коллегам (с просьбой) в этой работе принять участие", - добавил он.