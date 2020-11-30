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30 ноября 2020 г.

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 27 ноября 2020 года № 132-ОЗ "О внесении изменения в Закон Кемеровской области - Кузбасса "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области - Кузбассе на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 25 ноября 2020 года

Статья 1

В статье 1 Закона Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2020 № 100-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области - Кузбассе на 2021 год" (Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2020, 29 сентября) слова "8681 рубль" заменить словами "9147 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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