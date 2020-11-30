Квят рассказал о столкновении с Грожаном, чей болид взорвался на Гран-при Бахрейна

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят прокомментировал аварию с участием Ромена Грожана из "Хааса" на Гран-при Бахрейна. Квят заявил, что этот инцидент должен служить напоминанием об опасности автомобильного спорта.

На первом круге Квят столкнулся с Грожаном, чей болид врезался в стену и развалился на две части. Гонку приостановили, а Ромен был госпитализирован с ожогами.

"Это был страшный момент. Сначала я сильно на него разозлился из-за того, что он въехал в меня. Но потом мое мнение поменялось, когда я увидел в зеркалах огонь. Надеялся, что с ним все в порядке", - приводит слова Квята Autosport.

Сразу после возобновления гонки россиянин столкнулся с канадцем Лэнсом Строллом ("Рейсинг Пойнт"). Болид Стролла перевернулся и вылетел на обочину. Даниилу был назначен десятисекундный штраф.

"Не разделяю мнение стюардов по данному поводу. Мне некуда было деваться: я уже направил машину на внутренний бордюр. С другой стороны - он знал, что я там, но повернул так, словно меня там не было. Так что я немного расстроен этим решением", - подчеркнул Квят.