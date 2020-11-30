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30.11.2020,  
09:49
Текст:  Антон Валагин

Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытают в экстремальных условиях

Государственные испытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году.

Фото: Fana Television / youtube.com
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- Испытания будут суровые. Машину протестируют в разных климатических зонах, в море и в горах, при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов, - рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений корпорации Ростех Бекхан Оздоев. Он отметил, что новая машина будет интересна иностранным заказчикам - в том числе Индии и азиатским странам.

Семейство боевых машин "Спрут" создается для ВДВ. Легкий танк вооружен пушкой калибра 125 мм, способной запускать ракеты, и может десантироваться из самолетов с экипажем на борту. Стабилизированное в двух плоскостях оружие уравнивает "Спрут" по огневой мощи с Т-80 и Т-90, а по подвижности на суше и воде танк не уступает БМД-4М.

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