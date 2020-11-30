Лидеры России и Узбекистана обсудили возможности вакцины от коронавируса

Президент Узбекистана позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту СНГ, который пройдет в декабре в формате видеоконференции, а также использование российской вакцины для борьбы с коронавирусом.

Лидеры затронули вопросы двусторонней и региональной повестки, подтвердив настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран с акцентом на расширение торгово-экономических связей, сообщили в кремлевской пресс-службе.

Особое внимание Путин и Мирзиёев уделили вопросам борьбы с распространением коронавируса, включая использование российской вакцины, уточнили в Кремле.