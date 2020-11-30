Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции

Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии приоритета Конституции на территории России, сообщает РИА Новости.

Этими документами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в кодексах РФ и законах. В них вносятся поправки о том, что применение положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону, не допускается.

Таким образом, пакет законов закрепляет положения статей 79 и 125 обновленной Конституции РФ, где прописаны нормы о верховенстве Основного закона на территории России.

Завтра документы рассмотрит комитет СФ по конституционному законодательству, а в среду, 2 декабря, они будут вынесены на пленарное заседание палаты.