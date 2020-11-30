Минфин перечислил 10 млрд рублей на поддержку медработников

Минфин перечислил 10 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов. Это сделано для того, чтобы медицинские работники, помогающие в диагностике и лечении коронавируса, могли получить дополнительные выплаты в текущем году. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По распоряжению правительства, деньги, выделенные из резервного фонда кабмина, направлены 84 регионам. Дотации распределены между ними исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее в субъектах в соответствии с более ранним правительственным постановлением. Продолжить поддержку медицинских работников ранее поручал президент Владимир Путин.