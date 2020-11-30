Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев

Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет. Об этом заявил в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Число отчисленных иностранцев за период с 1 сентября по 30 ноября этого года как в прошлом году, так и в этом примерно одинаково, разница в несколько десятков человек, - подчеркнул Фальков. - Все российские вузы сейчас сориентированы на индивидуальную работу со студентами, и в первую очередь со студентами первых курсов, в том числе и иностранных.

Ранее в минобрнауки сообщили, что "бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи".

По данным телеграм-канала Ректоры.рф, информация об отчисленных студентах-иностранцах, которая появилась в сети, не подтверждается.

Так, в Ассоциации иностранных студентов России заявили, что к ним не поступали жалобы от ребят, которые из-за пандемии и закрытия границ не могут продолжать учебу в России.