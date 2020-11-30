Никто из испытателей "Спутник V" в Сеченовском университете не заболел COVID-19

Никто из добровольцев, принимавших участие в первом этапе клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V", проходивших летом на базе Сеченовского университета, не заболел COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов. Он уточнил, что прошло полгода с момента проведения исследования, но "с добровольцами поддерживается постоянная связь, мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние - никто из них не заболел!". Директор напомнил, что на базе Сеченовского университета в исследованиях принимали участие 38 человек.

А всего в программе испытаний принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины. Сам препарат, получивший название "Спутник V", был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября

Вадим Тарасов также пояснил, что говорить о том, будто человек, вакцинированный этим препаратом, заболел COVID-19, некорректно: вакцина двухкомпонентная, а имеющиеся случаи заражения происходили в большинстве случаев до введения второй части препарата. К тому же вакцина начинает действовать не сразу - иммунитет к коронавирусу у вакцинированных граждан вырабатывается примерно на 42-й день после ввода "Спутника V".