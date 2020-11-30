Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.11.2020,  
10:21
Текст:  Николай Грищенко

Новый универсальный зенитный ракетный комплекс создадут в России

В России разработают универсальный зенитный ракетный комплекс ближнего действия для поражения целей любых типов.

Как сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, новый универсальный комплекс будет иметь комбинированное вооружение. Кроме воздушных целей перспективный зенитный комплекс будет способен эффективно бороться с наземными целями.

Фото: wikipedia.org
Ракета вышла на ракету: в 1969 году прошли испытания системы ПРО "Алдан"

За основу предполагается взять зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", который является одним из первых результатов данной концепции.

Отметим, что комплекс "Панцирь-С" способен эффективно бороться не только с самолетами, вертолетами и беспилотниками, но и уничтожать крылатые ракеты и корректируемые авиабомбы. Воздушные цели поражаются на высотах до 15 километров и дальности до 20 километров.

В результате зенитный комплекс "Панцирь-С" встал на вооружение ряда стран.

"Его популярность и мировое признание свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. При этом он подтвердил свои боевые возможности в реальных боевых условиях в Сирии. Боевое применение дало нам бесценный опыт, который помогает в дальнейших разработках", - подчеркнул Бекхан Оздоев.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Шмели помогут дронам проходить в щели 26.11.2020
Основные особенности нового карабина АКВ-521 показали на видео 25.11.2020
ракеты
В Белом море провели пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" 26.11.2020
Американские истребители вооружили советскими ракетами 25.11.2020
ПВО
"Адские молотилки" и "Рогатки" замечены на учениях ПВО армии Ирака 18.11.2020
Опубликовано видео боевого применения новейшей турецкой ЗСУ в Ливии 12.11.2020