Профильный комитет Совфеда поддержал закон о бюджете на 2021-2023 годы

"Члены комитета единогласно поддержали закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - сказал сенатор. Комитет рекомендовал палате одобрить закон на пленарном заседании.

В основе документа - базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны на этот период. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%.

В ближайшие три года расходы бюджета планируются выше доходов. Так, дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП - в 2022 году и 1,1% ВВП - в 2023 году. Основными источниками финансирования дефицита станут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн руб. в 2021 году, 1,87 трлн руб. - в 2022 году, 2,39 трлн руб. - в 2023 году.

Закон о бюджете внесен в повестку пленарного заседания Совета Федерации на 2 декабря. Ожидается, что в обсуждении документа примут участие министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.