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30.11.2020 12:20
Рубрика: Власть

Профильный комитет Совфеда поддержал закон о бюджете на 2021-2023 годы

Текст: Галина Мисливская
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщил ТАСС первый зампред комитета Сергей Рябухин.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Члены комитета единогласно поддержали закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - сказал сенатор. Комитет рекомендовал палате одобрить закон на пленарном заседании.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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В основе документа - базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны на этот период. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%.

В ближайшие три года расходы бюджета планируются выше доходов. Так, дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП - в 2022 году и 1,1% ВВП - в 2023 году. Основными источниками финансирования дефицита станут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн руб. в 2021 году, 1,87 трлн руб. - в 2022 году, 2,39 трлн руб. - в 2023 году.

Закон о бюджете внесен в повестку пленарного заседания Совета Федерации на 2 декабря. Ожидается, что в обсуждении документа примут участие министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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