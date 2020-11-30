Более 8 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году

В этом году планируется на территории Москвы высадить 31 947 деревьев и 989 553 кустарников, из которых в ТиНАО Москвы - 15 564 дерева. Эти деревья будет высажены взамен утраченных по программам компенсационного озеленения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как сообщили в пресс-службе, на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы уже высажено 8 106 деревьев или 62,9 процента от запланированного. В отличие от старой территории города, в новых округах высаживают ели, сосны, березы и липы.

Напомним, что самые популярные на старой территории Москвы деревья - клен, липа, береза, каштан и другие.