Квартиру 90-летнего пенсионера в Москве помогла обокрасть его сиделка

На пожилого человека совершили разбойное нападение по наводке. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что полицейские установили, что двое неизвестных в масках путем подбора ключей проникли в квартиру 90-летнего пенсионера на Новослободской улице. Угрожая ножом, они отобрали его сбережения и скрылись. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на улице Юных Ленинцев задержали подозреваемых - 21 и 25-летнего приезжих мужчин, а также 38-летнюю приезжую женщину. Эта женщина работала сиделкой у пенсионера. О имеющихся у него деньгах она сообщила мужчинам, с которыми проживала в одной квартире. Она сделала слепок с ключа от квартиры пенсионера и рассказала, что пациент хранит свои сбережения под матрасом, на котором он лежит в кровати.

Изготовив ключ, двое злоумышленников ночью проникли в квартиру пожилого человека и отобрали деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.